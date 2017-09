Rajoy advierte que engrosar las mesas del referéndum sería "absolutamente ilegal"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ayer a los catalanes que no vayan a las mesas electorales si se les cita para estar presentes en el referéndum que quieren celebrar los independentistas el 1 de octubre porque sería "un acto absolutamente ilegal".

Rajoy se refirió a la situación en Cataluña en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso durante la sesión de control y en la que aludió a la propuesta de diálogo lanzada por el jefe del Govern, Carles Puigdemont, para evitar la consulta. "Habla ahora de que hay que hablar con el Gobierno. Llevamos mucho tiempo hablando, pero no se puede negociar porque es innegociable liquidar la soberanía nacional y pasar por encima de la Constitución y el Estatuto", declaró Rajoy.

Tras reiterar que no habrá referéndum el 1 de octubre pidió a los ciudadanos que estén tranquilos porque el Gobierno va a cumplir con su obligación.

Y a renglón seguido hizo un llamamiento a no participar en una de las mesas del referéndum: "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería absolutamente ilegal".

El presidente del Gobierno pospuso en la sesión de control cualquier diálogo sobre una posible reforma de la Constitución a después del 1 de octubre porque considera que ahora no es el momento para ello, sino para "dar la batalla" en defenderla frente a quienes "quieren liquidarla".

La portavoz socialista, Margarita Robles, se mostró enfurecida por la intervención del partido de Albert Rivera en temas como la lucha antiterrorista y Cataluña. "Solo buscan llamar la atención".