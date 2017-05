Rajoy ratifica que no fue chantajeado con una grabación comprometedora del caso Lezo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó ayer que no fue objeto de ningún chantaje, y lo hizo remitiéndose a las declaraciones que en ese sentido realizó el pasado viernes el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo aseguró, durante su comparecencia ante los periodistas tras el último Consejo de Ministros, que "cualquiera que conozca medianamente" a Rajoy "sabe que no se le puede chantajear de ninguna manera".

Además, en nombre del propio presidente, rechazó "rotundamente" los términos de una información que ese mismo día publicaba el diario digital El Español, así como que hubiera sido chantajeado.

Dicha información señalaba que el ex presidente madrileño Ignacio González, en prisión por la operación Lezo, cuenta en una conversación grabada que Rajoy "fue chantajeado con un vídeo y mandó a -el ex tesorero del PP- Bárcenas para taparlo".

En la rueda de prensa posterior a su participación en el foro de líderes sobre la Nueva Ruta de la Seda en Pekín, los periodistas preguntaron al jefe del Ejecutivo si alguna vez ha sido chantajeado. "Me sumo a las palabras pronunciadas en su día por el ministro portavoz" se limitó a señalar el presidente.

En una conversación con el ex ministro Eduardo Zaplana el pasado mes de febrero, Ignacio González sostuvo González que Ildefonso de Miguel, su mano derecha en el Canal de Isabel II, tendría una grabación que comprometía a Rajoy.

En otra de las conversaciones grabadas al ex presidente de la Comunidad de Madrid, éste barajó que lo pillarían en algún lío. Eso le dijo por teléfono a uno de sus hombres de confianza. "A mí me tienen jodido y neutralizado con toda la puta mierda que me están montando, en algún momento, pues, me trincarán en algo", decía González.