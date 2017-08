Rajoy recibe el "afecto" y la "cooperación" de EEUU en una convesación con Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, conversó este viernes con el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, un día después de que enviara sus condolencias tras los atentados de Barcelona y Cambrils, que han dejado al menos 14 muertos, entre ellos un estadounidense, y un centenar de heridos.

Trump publicó una fotografía en su cuenta de la red social Instagram, en la que se le ve al teléfono junto con su jefe de gabinete, el general John Kelly, a bordo del avión presidencial Air Force One.

"El presidente Donald J. Trump y el jefe de gabinete John Kelly hablan con el presidente Rajoy de España a bordo del Air Force One en ruta hacia (la residencia de) Camp David", indica el pie de foto, que no ofrece más detalles.

La conversación se produce poco después de que el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, confirmase que un ciudadano estadounidense figura entre los fallecidos por el atentado de Barcelona, en el que una furgoneta atropelló de manera masiva a docenas de viandantes en el popular paseo de Las Ramblas.

El jueves, Trump expresó su condena del ataque en Barcelona, en un mensaje en la red social Twitter, e instó a los españoles a ser "duros y fuertes" en la lucha contra el terrorismo.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!