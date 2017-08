Rajoy evita hablar de Gürtel y cuestiona la utilidad del pleno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no ve motivos para haber convocado un pleno extraordinario del Congreso con el fin de que hable sobre la corrupción y ha criticado el "celo inquisitorial" de representantes de la oposición.

Rajoy, en su intervención ante el pleno extraordinario del Congreso convocado para que dé explicaciones sobre el caso Gürtel y la supuesta financiación ilegal del PP, ha recordado que ya ha hablado en 52 ocasiones en el pleno de la Cámara sobre corrupción.

Cuestión distinta, ha dicho, es que a la oposición no le guste lo que él diga sobre corrupción y que "no admita mansamente sus imputaciones", algo que ha asegurado que no hará en ningún momento.

En cuarenta minutos de su primera intervención, Rajoy ha omitido el caso Gürtel y la supuesta financiación ilegal del PP, cuestiones por las que la oposición pedía más explicaciones con la convocatoria de este pleno.

Aunque ha asegurado que no pretendía reprochar a los demás partidos que le hayan convocado, Rajoy ha insistido en que el control de la oposición es a la gestión del Gobierno y no a una formación política, en este caso el PP.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha acusado a la oposición de tener una "pintoresca obsesión" por "juzgar y condenar" al PP desde el Congreso.

Y en cualquier caso les ha afeado que, en un momento como el actual en el que otros asuntos merecen "con más motivo" la atención de los diputados, estos partidos hayan decidido que su prioridad sea este debate.

Rajoy, además, ha insistido en que la responsabilidad política de un presidente se dirime en una moción de censura, que le retiraría la confianza de la Cámara, y ha recordado que hace poco fracasó precisamente una moción de censura -la presentada por Podemos-.

Ha subrayado asimismo que el Congreso le ha otorgado la confianza en dos ocasiones -sus investiduras- y su partido ha ganado tres veces consecutivas las elecciones.

Mariano Rajoy ha finalizado esta primera intervención sin haber citado en ningún momento el caso Gürtel, poniendo en duda la utilidad de esta comparecencia y reprochando a la oposición que la haya impulsado por motivos distintos al control al Gobierno.

Y ha acabado su discurso recordando las prioridades de su Gobierno, entre las que ha citado la lucha contra el terrorismo, la defensa de la unidad de España y la recuperación económica, así como su compromiso de seguir luchando contra la corrupción.

Pero ha insistido en no estar seguro de que este tipo de debates sean "muy útiles".

"Me temo que el objetivo de algunos sea otro e intuyo además que mucha gente empieza a darse cuenta", ha señalado Rajoy en un claro mensaje de reproche a la oposición, tras el cual ha insistido en que su obligación es gobernar y no piensa "abdicar" de ella.

El PSOE arremete contra su actuación ante el desafío en Cataluña

El PSOE ha pedido al presidente del Gobierno que no "se envuelva" en la bandera nacional ante el desafío soberanista en Cataluña para tapar la corrupción en su partido, que investigan los tribunales.

"No haga como otros presidentes que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción", le ha espetado a Rajoy la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles, en el Pleno extraordinario forzado por la oposición en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, que provocó la comparecencia de Rajoy como testigo ante la Audiencia Nacional en julio.

La exmagistrada ha acusado al jefe del Gobierno de escudarse en los grandes problemas que tiene España, como el terrorismo y el desafío independentista, "para no hacer frente a sus omisiones en la lucha contra la corrupción".

Robles ha urgido a Rajoy a que "dimita" porque es un "presidente bajo sospecha" ya que no resulta creíble o al menos supone una irresponsabilidad que de 1999 a 2009 "no se enterara" de que existía una caja b en su partido.

Iglesias tacha de incompente a Rajoy, si no supo de la 'caja B'

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha preguntado al presidente si es verdad que no conocía la caja B del PP y la financiación ilegal del partido, o es un incompetente o ha mentido. "¿Piensa de corazón que los ciudadanos le creen?", ha exclamado.

Iglesias ha acusado a Mariano Rajoy de menospreciar el problema de la corrupción cuando a su juicio es un asunto "de primer orden" y le ha explicado los motivos por los que la oposición le ha llamado a comparecer, "porque usted no entiende por qué".

Según el portavoz de Unidos Podemos, Rajoy generó "muchísimas" dudas en su comparecencia en la Audiencia Nacional del pasado julio como testigo en la investigación de una de las ramas del caso Gürtel. El origen de todas las dudas, ha añadido, es el "yo no sabía nada" que según Iglesias resume la intervención del presidente en el juzgado.

"Usted reconoce que los hechos se produjeron, usted no niega los hechos, niega conocerlos, por eso está aquí", le ha dicho a Rajoy. Y le ha formulado a continuación seis preguntas para ver si aclara si es "un incompetente" por no haberse enterado de nada o si ha mentido.

Pablo Iglesias ha preguntado a Rajoy por qué envió el famoso mensaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, en el que le daba ánimos ante su situación ("Luis, sé fuerte") y si reconoce los pagos en dinero negro que Bárcenas asegura que le dio, las anotaciones en los conocidos 'papeles' del extesorero.

Le ha preguntado en tercer lugar si conoció las cuentas de alguna de las campañas electorales investigadas por financiación ilegal -"hemos conocido un vídeo en el que usted detalla las cuentas, pero lo negó en la Audiencia Nacional"- y a continuación, puesto que la 'caja B' del PP es "un hecho demostrado" judicialmente, en qué momento se enteró de que existía. "Forma parte de la dirección del PP desde 1989", le ha apuntado a Rajoy.

El líder de Podemos ha asegurado que no cree que el presidente del Gobierno se haya enriquecido "especialmente" con sobresueldos en B, pero que delatan una forma de funcionar corrupta que "durante mucho tiempo fue normal en la política española". "Cuando usted dice que no sabía nada, ¿piensa de corazón que los ciudadanos le creen?", ha añadido.

Por último, Pablo Iglesias le ha recordado a Rajoy una frase en la que subrayaba la importancia de tener "buenos colaboradores" y le ha preguntado si lo fueron Luis Bárcenas, los ex ministros Ana Mato y José Manuel Soria, o la ex dirigente del PP de Madrid Esperanza Aguirre.