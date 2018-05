Rajoy elude la cumbre UE-Balcanes por la presencia de Kosovo

Mariano Rajoy tiene ya decidido no acudir a la cumbre UE-Balcanes del próximo 17 de mayo en Sofía (Bulgaria) porque se mantiene la asistencia a ella de Kosovo y considera que no puede contribuir con su presencia a cualquier tipo de reconocimiento de este territorio como Estado. El Ejecutivo ha estado esperando a conocer detalles del formato de la cumbre antes de certificar que Rajoy no estaría presente y finalmente se ha descartado su participación.

Fue el propio jefe del Gobierno quien a finales de marzo, tras la última reunión del Consejo Europeo, explicó que tomaría su decisión tras conocer cómo se iba a desarrollar la cumbre de Sofía y el proyecto de declaración que se planteara. Unas cuestiones que admitió que generan en España "una cierta preocupación".

España es uno de los cinco países de la UE (junto a Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia) que no reconocen la independencia de Kosovo de Serbia proclamada en febrero de 2008, ni, por tanto, que se trate de un Estado que pueda aspirar a integrarse en la UE.

El presidente del Gobierno sí participará en Sofía en una cena que los líderes de la UE mantendrán la noche anterior a la cumbre (el 16 de mayo) y en la que Rajoy podrá exponer en primera persona a sus colegas europeos por qué no estará presente en la cita prevista a la jornada siguiente.

Pero el líder del Ejecutivo aprovechará también su viaje para mantener el 15 mayo una reunión con el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, y completará su desplazamiento a Sofía participando en una reunión de representantes del Partido Popular Europeo.