Rajoy defiende una negociación que minimice los efectos negativos del 'Brexit'

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha defendido hoy una negociación de la Unión Europea (UE) con el Reino Unido centrada en "minimizar" no solo la "incertidumbre" que ha generado el Brexit sino también los efectos negativos que inevitablemente conlleve.

Rajoy ha viajado a Malta para participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) junto al resto de líderes de la derecha del continente, y antes ha mantenido una reunión con el primer ministro maltés y presidente de turno de la UE, Joseph Muscat, que ambos han aprovechado para hacer un primer análisis del proceso que Londres ha iniciado para desconectar de la Unión.

En esta jornada en la que la primera ministra británica, Theresa May, ha puesto en marcha oficialmente el proceso de salida del Reino Unido de la Unión, el presidente español ha insistido en enviar un mensaje de "tranquilidad, confianza y serenidad" a todos los ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido -cerca de 200.000- pero también a todos los británicos que viven en España, que "son más", unos 300.000.

Un mensaje que ha dirigido también a las empresas españolas que invierten en el Reino Unido o comercian con dicho país y a las británicas con negocios en España.

El Gobierno español defenderá los intereses de España en esta negociación que no obstante debe hacerse de forma unitaria por parte de los veintisiete estados miembros de la UE, ha subrayado Rajoy en esta comparecencia junto a Muscat en la que ambos han expresado su confianza en el equipo negociador comunitario liderado por Michel Barnier.

Rajoy y Muscat han insistido en esa unidad de toda la UE ante las negociaciones, que en palabras del primer ministro maltés tienen que ser "constructivas".

El acuerdo, han subrayado ambos, debe ser equilibrado. "Justo para ambos lados y no solo para uno", ha subrayado Muscat.

Pero los dos han admitido también que el Brexit ha tenido y tendrá consecuencias negativas, por lo que han insistido en la necesidad de minimizarlas en la medida de lo posible.

"No podemos engañarnos, no podemos decir que no va a ocurrir nada" en un proceso como éste, ha dicho Rajoy, quien por eso ha subrayado que hay que trabajar para que el Brexit genere "los mínimos problemas y dificultades posibles" y ha reiterado en su objetivo de "minimizar" la incertidumbre que ha traído consigo este proceso de ruptura.

Muscat, por su parte, puso un ejemplo de esos efectos negativos que ya está provocando este proceso, la devaluación monetaria, y advirtió de que habrá cuestiones que no podrán arreglarse pero sí mitigarse.

Rajoy apostó por el optimismo y señaló que este es el momento en el que la Unión Europea debe dirigirse a un proceso de integración "más acusado".

El objetivo del Gobierno español y de "cualquier gobierno que se precie" es que "ningún ciudadano ni empresa que exporte, importe o invierta" en Reino Unido se vea afectado por estas decisiones, ha dicho el presidente del Ejecutivo español.

En su encuentro con el primer ministro maltés, Rajoy ha anunciado que Madrid acogerá el próximo 10 de abril una nueva reunión de los países europeos del Mediterráneo, en la que estarán por tanto los jefes de Gobierno de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre y Malta.

Ha pedido a Muscat que como presidente de turno de la UE sea el primero en intervenir en este encuentro que se celebrará en el Palacio madrileño de El Pardo y explique a sus colegas las líneas generales de la negociación para el Brexit.

Unas directrices que los veintisiete jefes de gobierno de la UE tienen que aprobar en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo prevista con este fin para el 29 de abril.

Rajoy ha recordado de nuevos su posición sobre este proceso, que dijo que "lamenta mucho" y que considera que perjudica sobre todo al Reino Unido, aunque tampoco sea bueno para el conjunto de Europa.

Ha apuntado de cualquier modo que España está "preparada" para la negociación, y espera que cuando concluya se consiga mantener unas relaciones "lo más estrechas, provechosas y fructíferas entre España y Reino Unido", en beneficio de los ciudadanos de ambos países.