Rajoy emerge ante los "delirios autoritarios" de Puigdemont

Mariano Rajoy mandó ayer un mensaje de tranquilidad después de que los partidos independentistas catalanes anunciaran en la víspera su intención de proclamar de forma inmediata la secesión si gana el sí en el referéndum soberanista anunciado para el 1 de octubre. El presidente del Gobierno se dirigió a los españoles y catalanes "sensatos, demócratas y moderados" y les pidió que "sigan manteniendo su confianza en el futuro". "Los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático", aseguró.

El anuncio de los detalles de la ley del referéndum, presentada el martes por la mañana por dirigentes de JxSí y la CUP, y detallada por la tarde por el president Carles Puigdemont y parte del Govern, con la que los separatistas pretenden convocar una consulta de autodeterminación elevó el martes la tensión de Cataluña con Madrid. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió el martes que al Estado le bastan 24 horas para recurrir la norma "y obtener su paralización". Rajoy, ayer, destacó que España cuenta "con una democracia ejemplar capaz de dar respuesta a los retos del futuro y a los desafíos".

En su intervención en la Cámara de Comercio de España, centrada en la estrategia de crecimiento empresarial en la que está trabajando su Ejecutivo, Rajoy subrayó que el país vive una época "compleja" desde el punto de vista política en la que son "necesarios" los pactos y los acuerdos. Además, defendió "transmitir al conjunto de la sociedad española, los mercados y los agentes económicos y sociales" que España cuenta con la "estabilidad política suficiente" para continuar por la misma senda, a su juicio, "fundamental y decisiva" para pasar "de una etapa durísima a una recuperación económica" que hay que "mantener en los próximo años".

Desde el Govern hacen caso omiso a las advertencias. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, consideró ayer que "la supuesta legalidad del Estado español no es legal porque no sigue el mandato del Derecho Internacional que se autoimpuso que debía cumplir". En TV3, Junqueras aseveró que quien está incumpliendo con la legalidad no es el Govern al impulsar el referéndum el 1-O, sino el Ejecutivo español, ya que firmó los tratados internacionales que lo obligan a cumplir con la legalidad internacional y no lo está haciendo. "Nos regimos por un sistema legal que tiene su fuente en el convenio de derechos humanos, parte sustancial de la legalidad española", ya que, según explicó, el Estado español firmó los derechos civiles y políticos y se comprometió a generar e interpretar su legislación en función del Derecho Internacional.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, afirmó que el independentismo catalán "funciona como cortina de humo para no hablar de los problemas reales de este país". El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió a Rajoy que no caiga en las "provocaciones" de los independentistas catalanes, mantenga la "calma" y la "serenidad" y evite que se celebre la consulta. "Debemos evitar ese referéndum y estar juntos todos los demócratas para evitarlo", expresó. A su juicio, los independentistas están haciendo un "número" para "intentar provocar al Estado". "Están en Matrix, en un mundo paralelo", zanjó el dirigente de la formación naranja.

El secretario general de Podemos rechazó la hoja de ruta unilateral del president Puigdemont, pero también la postura que está adoptando el Gobierno basada en "amenazas". "Si el PP pretende tapar su corrupción usando a los catalanes nos va a tener enfrente y esperamos que el PSOE esté con nosotros", apostilló.

Mientras, la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, garantizó ayer que existe el compromiso del Govern para que haya urnas de cara a la consulta, añadiendo que, "como cualquier otra votación, esto se debe hacer con urnas". Quiso transmitir la "máxima tranquilidad" a los trabajadores públicos e incidió en que todo lo que se solicitará estará dentro de la legalidad. En este sentido, aseguró que todo se hará "con la máxima transparencia".