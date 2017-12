Rajoy ofrece un diálogo "abierto" al nuevo 'Govern' desde la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Govern que se forme en Cataluña puede contar con "toda la colaboración y voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista" por parte del Ejecutivo, pero siempre que sea, ha insistido, "dentro de la ley".

En su comparecencia en La Moncloa tras las reuniones del Consejo de Ministros y del comité ejecutivo nacional del PP en las que ha analizado los resultados de los comicios catalanes, Rajoy ha insistido en que ese diálogo debe permitir generar un marco de "certidumbre y seguridad" que es "imprescindible" para que la economía siga creciendo y se cree empleo.

Por eso, ha asegurado que hará un "esfuerzo" para mantener el diálogo con el nuevo Gobierno catalán que surja tras las elecciones y ha confiado en que ese nuevo Govern "abandone las decisiones unilaterales y no se sitúe por encima de la ley".

"Haré todo lo que esté en mi mano", ha asegurado, pero ha remarcado que es preciso que en Cataluña "haya seguridad y certidumbre", algo que puede conseguirse si hay "buena voluntad", si "se cumple la ley" y se actúa "con sentido común", y en ningún caso adoptando "decisiones unilaterales".

Porque, ha recordado el presidente, "estamos en Europa y en el siglo XXI", y en un Estado de Derecho donde prima "el imperio de la ley" y ha advertido de que no aceptará que nadie "se salte" la Constitución ni el Estatut.

En su opinión, en la nueva etapa que se abre en Cataluña hay muchos objetivos, entre los que ha destacado intentar superar la "fractura muy dura" que se ha creado entre los ciudadanos catalanes y que ha alcanzado a amigos y familias. "Esa debería ser la primera ocupación de todos los actores políticos", ha subrayado Rajoy, para quien "la necesaria reconciliación debe venir de la mano de la ley y el respeto de todos".

Y ha insistido en que, sea cual sea la opción de gobernabilidad que salga en Cataluña, estará sometida, como todos los gobiernos, al imperio de la ley.

Ha argumentado que el problema "no es tanto lo que piensa cada uno", sino que todos los ciudadanos están sometidos a la legalidad, también, ha recalcado, el Gobierno de Cataluña, que "no va a ser el único gobierno que no cumpla la ley", porque "cuando se violenta la ley, se violentan los derechos de las personas". El jefe del Ejecutivo también ha planteado la necesidad de trabajar por "normalizar" la situación en Cataluña en una época de crecimiento económico y creación de empleo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre no son extrapolables a nivel nacional y ha apostado por agotar la legislatura, aunque ha reconocido que a partir de ahora se van a escuchar voces pidiendo un adelanto de las elecciones generales, han informado a Europa Press fuentes del partido.

Rajoy ha rechazado hacer una traslación de los resultados a nivel nacional, si bien ha reconocido que ahora habrá muchas voces apuntado a un adelanto electoral. Eso sí, ha recalcado que su intención es agotar la legislatura, fundamentalmente por la necesidad de continuar la senda de crecimiento y de creación de empleo, han indicado las fuentes consultadas.

Este mismo mensaje lo ha sostenido en una posterior comparecencia en el Palacio de la Moncloa, donde ha defendido que "en este momento, después de todo lo que está pasando en España, lo que faltaba era convocar elecciones generales".

Rajoy ha defendido que las legislaturas "son para cuatro años" y "a la gente no se la puede estar obligando constantemente a ir a las urnas". Según ha sostenido, el Ejecutivo está trabajando "tranquilamente" y se encuentra de "en condiciones de gobernar". "No tengo ninguna intención de adelantar elecciones e intentaré que la legislatura termine cuando toque, que es a mediados de 2020", ha zanjado.

Rajoy pide a Albiol que no se precipite

Durante la reunión del Comité Ejecutivo del PP, el jefe del Ejecutivo ha solicitado a Albiol que no se precipite sobre su futuro en el partido, ya que, a su entender, hay que valorar y tomar las decisiones con calma. El propio presidente del PP catalán ha admitido que ahora es momento de "reflexionar" pero ha rechazado dejar las riendas del partido en este momento porque "lo que toca es seguir dando la cara".

"Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en un situación muy delicada, porque en estos momentos con tres diputados lo que corresponde es que todos los que estamos, todos sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es la solución", ha declarado Albiol.