Rajoy: "Soy partidario de no hacer nada antes del 1 de octubre"Otegi rechaza la violencia contra el modelo turístico

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer que es partidario "de no hacer nada" antes del 1 de octubre, fecha anunciada del referéndum catalán, ni siquiera empezar a hablar de la reforma del modelo territorial o de la Constitución.

En rueda de prensa tras despachar con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Mallorca, Rajoy afirmó que ante el 1 de octubre hay que dar "un mensaje al mundo" de que España es "un país serio, donde se cumple la ley", e indicó que después de esa fecha, con independencia de cuál sea el escenario, la "prioridad inexcusable" es que haya un acuerdo entre las principales fuerzas.

Me encuentro en forma para ganar las próximas elecciones pese a mi incidente"Podemos Euskadi pide una moratoria en las licencias de los pisos turísticos

Rajoy se refirió así a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el PSOE quiera iniciar en septiembre conversaciones para la reforma constitucional. Según el jefe del Ejecutivo, después del 1 de octubre, y al margen de cuál sea el escenario, la "prioridad inexcusable" es que haya un acuerdo al menos entre PP, PSOE, Ciudadanos, porque "en lo esencial" piensan lo mismo y defienden la unidad de España.

"Creo que doy una batalla por una justa causa y porque creo que hay gente que se está equivocando, que se ha entregado en manos de la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años, que son los de la CUP". El presidente del Gobierno explicó que, si la Mesa del Parlament admite a trámite la proposición de ley de referéndum registrada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, el Ejecutivo la recurrirá inmediatamente, porque representa "una nueva patada al sistema democrático".

Los ataques a los intereses turísticos y la situación en El Prat fueron algunos de los asuntos tratados por Rajoy en su despacho con el Monarca, que empezó con dos horas y cuarto de retraso por el ataque de lumbalgia que sufrió el presidente del Gobierno ayer por la mañana a la vuelta de su caminata matinal.

El contratiempo no impidió a Rajoy viajar desde Vigo a Palma para verse con el Rey. En su comparecencia ante los medios y aprovechando su presencia en Baleares, Rajoy pidió "responsabilidad, sensatez y sentido común" a la empresa Eulen y a los trabajadores de seguridad de El Prat por el litigio que mantienen y que tanto perjuicio está causando a los viajeros en pleno agosto.

Ante las críticas de la Generalitat al Ministerio de Fomento por no estar haciendo lo suficiente para resolver el problema, el jefe del Ejecutivo reclamó que "nadie intente utilizar este asunto contra nadie por razones meramente políticas". "Pido a todos responsabilidad, que no se sea mezquino y que intentemos resolver los problemas, que es lo que nos pide la gente, y no hacer política con esto", insistió.

En la hora y media que duró el despacho y el almuerzo con Felipe VI, Rajoy también le puso al tanto de la situación en Venezuela. El presidente reiteró que España no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente elegida a instancias del Gobierno de Nicolás Maduro porque sus decisiones son "ilegales, antidemocráticas y contrarias a la voluntad de los ciudadanos".

Respecto a la encuesta del CIS del pasado jueves, en la que el PSOE recorta cuatro puntos su distancia al PP, Rajoy dijo que no le preocupa y mostró su confianza en seguir gobernando en la próxima legislatura. "En el PP estamos muy animados, con muchas ganas. Nuestra prioridad es gobernar y trabajamos para que las cosas vayan bien y volver a ganar las próximas. Me encuentro en forma para hacerlo, a pesar de mi incidente de esta mañana", afirmó al referirse a su lumbago.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mostró ayer su rechazo a las acciones violentas que se están produciendo en Cataluña para protestar contra el modelo turístico, y cree que no habrá incidentes en las manifestaciones convocadas en Euskadi por Ernai, las juventudes de Sortu.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en San Sebastián, Otegi señaló que defender un debate sobre modelo turístico "no es estar contra el turismo", y reconoció que es "una fuente de riqueza", que tiene "un peso importante en el PIB vasco y en el PIB guipuzcoano, pero hay que regularlo". Evidentemente, no estaremos en el turismo go home, pero tampoco en el aquí no pasa nada, no tenemos problemas. Ésa es la posición de EH Bildu de verdad y no la que algunos quieren hacer creer", apuntó.

Podemos Euskadi ha propuesto por su parte "una moratoria inmediata" en las licencias de pisos turísticos hasta que se realice un diagnóstico "de las necesidades reales de vivienda, del mercado del alquiler y de los propios pisos turísticos", sobre todo, en los cascos históricos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

En un comunicado, la formación morada apuntó ayer que "reducir el debate a la etiquetas de turismofobia y turismofilia resulta una torpeza evidente cuando lo que ha de estar en debate son los problemas de la Ley de Vivienda, de una Ley de Turismo no desarrollada y de ordenanzas municipales que no son capaces de atajar el alquiler de pisos no autorizados".

La formación morada señala en su misiva que en Euskadi "se recibe con buenos ojos al turista, pero la apuesta decidida del Gobierno vasco por hacer de las capitales vascas (también de algunas localidades costeras) un destino para el turismo global y la clara falta de planificación no es algo nuevo".