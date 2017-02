Rajoy se pone serio con el referéndum catalán: "Es absurdo e ilegal"

"Absurdo". Mariano Rajoy tira a veces de laconismo en sus singulares intervenciones en el Congreso. El presidente del Gobierno no entiende que la Generalitat siga erre con erre con la consulta independentista, un referéndum "ilegal" por "saltarse la ley". Su posición, como la de Pedro Sánchez en su investidura, es tajante. No es no. Por eso considera "absurdo" que dirigentes catalanes remarquen una y otra vez que habrá una votación. "No tiene sentido", abundó ayer Rajoy.

El Govern, por supuesto, opina lo contrario. Es más, la Generalitat amenaza ahora con activar el 1 de julio el sistema informático que le permitirá recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes, incluso los que ahora están en manos del Estado. Así lo avanzó el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvadó, en declaraciones a RAC1, donde explicó que, tras 16 meses de preparación, este programa, denominado Espriu, se pondrá en marcha para gestionar el impuesto que grava las bebidas con exceso de azúcar, incluido en los Presupuestos de este año.

Salvadó añadió que a esta tasa la seguirán la turística, la nueva versión del impuesto a las grandes superficies, la de activos no productivos y la que gravará a los vehículos contaminantes.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, echó más leña al fuego al garantizar a los cónsules acreditados en Barcelona que convocará un referéndum en septiembre de 2017 como muy tarde, con o sin el permiso del Estado: "Superaremos las amenazas". El president subrayó que la consulta se hará con "todas las garantías jurídicas y democráticas" y cumpliendo los estándares internacionales.

Las reacciones de miembros del Gobierno no se hicieron esperar. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió que el Ejecutivo responderá con la Constitución a "los abusos de los gobernantes" de Cataluña, que buscan convocar un referéndum que no es legal. "Lo que pretenden es ilegal. Ustedes anteponen ese derecho a decidir a los derechos fundamentales de las personas, a la libertad de pensamiento y al derecho a su intimidad", exclamó. El Gobierno tiene previsto un plan con todas las actuaciones posibles para evitar que se celebre el referéndum. Esta estrategia implica a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios, según informaron ayer fuentes de La Moncloa.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió a la Generalitat que decir que a partir del 1 de julio empezarán a cobrar los impuestos es "desconocer la legislación tributaria" y la "dinámica tributaria". En su opinión, este planteamiento "no tiene ningún sentido". El titular de Justicia, Rafael Catalá, insistió en que la consulta es algo contrario a la Constitución y no descartó que el Gobierno vuelva a acudir a los tribunales.