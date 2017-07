Rechazan la extradición a Brasil del cerebro de Petrobras por tener nacionalidad española

La Audiencia Nacional rechazó la extradición a Brasil al presunto cerebro financiero de la trama de corrupción de la petrolera Petrobras, Rodrigo Durán Tacla, al tener la doble nacionalidad española y brasileña, y no existir un convenio entre ambos países para la entrega recíproca de sus nacionales. El Pleno de la Sala de lo Penal revocó la decisión de la Sección Segunda de lo Penal de dar luz verde a la entrega a Brasil de Durán para ser juzgado por un delito de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en relación con el caso Petrobras, por el que también está siendo investigado el ex presidente Lula da Silva.

No obstante, la Sala abre la puerta a la posibilidad de que el reclamado sea enjuiciado en España, siempre que Brasil así lo solicite y suministre los medios de prueba para ello. Cuando la Sección Segunda decidió aprobar la entrega, lo hizo con la condición de que Brasil garantizara que también entregaría a los españoles reclamados por delitos similares. En contra de esta resolución, la veintena de magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que no se dan los requisitos para acordar esta entrega y admite el recurso interpuesto por Durán en contra de su extradición. Los magistrados interpretan que no es suficiente para acordar la entrega la solicitud a la "autoridades requirentes" de que presten "por escrito garantía de reciprocidad" y que de no ser así las autoridades brasileñas podrán pedir que las españolas enjuicien al reclamado.

Consideran que la entrega no puede estar condicionada al no existir un convenio de extradición de sus propios nacionales entre ambos países y al tratarse el reclamado de un ciudadano español, por lo que únicamente existe la posibilidad de juzgarlo en España.