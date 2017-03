Reciben a Mas al grito de "traidor" y "corrupto" en Madrid

Unas cincuenta personas con enseñas de Falange Española se han concentrado este martes a las puertas del Ateneo a la espera del ex presidente de la Generalitat Artur Mas, que ha participado en un debate sobre Cataluña, y a quien han recibido con gritos de "traidor", "corrupto", "ladrón" y "Cataluña es España".

Mas, que ha llegado acompañado del delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, ha estado protegido por un cordón policial. El medio centenar de manifestantes, vigilados por dos furgones de la Policía Nacional, y que portaban la pancarta "La Unidad de España ni se vende ni se negocia", también han proferido gritos contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A la llegada de Mas, los concentrados lanzaron panfletos y octavillas con el lema: "Fuera separatistas de las instituciones".

"No tengo nada contra España; contra el Estado un memorial de agravios"

Artur Mas se ha presentado como un "condenado" de la legislación española, ha dicho que no tiene nada contra España pero contra el Estado español "un memorial de agravios" que prefiere no tener presente porque está más cómodo en un proyecto positivo.

Mas, que ha participado en el debate con el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, también se ha referido al referendo que, según ha dicho, "puede ser la solución" pero si es dialogado, negociado y acordado. Sobre la celebración de este referendo, el ex presidente de la Generalitat ha dicho que, aunque no es adivino, confía en que se haga este año. "Y Hasta donde yo sé la Generalitat es firme" ha precisado.

Durante el coloquio posterior a las intervenciones de Mas y García Margallo, el ex presidente de la Generalitat fue increpado en carias ocasiones y tildado de "mentiroso" por algunos de los asistentes que pusieron en cuestión la bondad del proyecto independentista. Mas, que ha acusado al Estado de "intimidación" en las campañas de referendo y de pintar un panorama "dantesco", ha afirmado que este escenario no beneficia en nada a la sociedad catalana que, además, no se la quiera escuchar.

El ex presidente también ha querido dejar claro que la Constitución española sigue teniendo legalidad pero en Cataluña ha perdido su legitimidad entre una parte significativa de la población. En opinión de Mas, la Constitución fue legítima y promovida con apoyo de partidos catalinistas pero se ha llegado a un punto en que "esa legitimidad, en gran parte, se ha difuminado, se cuestiona", en definitiva, "se ha perdido". Mas también ha reprochado al Gobierno de Mariano Rajoy que sitúe a Cataluña como el principal problema de España y,luego, no tenga proyecto alguno para resolverlo.

Además, le ha dicho al jefe de Gobierno que en Cataluña no hay ningún golpe de Estado, "hay un reto democrático en mayúsculas que hay que abordar". Mas ha insistido en que no se trata de un reto nacionalista, ni por supuesto étnico (siete de cada diez personas que viven en esta comunidad no tienen origen catalán) y sí ante un reto "nacional y social, planteado por una sociedad muy mezclada que reclama democráticamente una solución que pase, en forma dialogada, por la posible creación de un Estado".

Por contra, el ministro de Exteriores ha dicho estar en las "antípodas" de las reflexiones de Artur Mas. "Soy español y creo en la unidad de España que es el bien más preciado que debemos transmitir" ha señalado el ex ministro, que ha subrayado, eso sí, que él siempre ha sido partidario del diálogo. Margallo ha admitido que Cataluña es el "primer problema político de España" porque una crisis se supera, un conflicto político también pero la división de España es irreversible.

El ex ministro ha recordado a Mas que si Cataluña no tiene un reconocimiento internacional, jamás existirá como Estado. "De no haber un reconocimiento de Naciones Unidas no hay la menor posibilidad de conseguir un reconocimiento de la UE" ha concluido.