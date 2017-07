"Repulsión", "venganza", "crimen al estilo de la Mafia"...

La barbarie de ETA puso en el foco mediático mundial a la banda terrorista. Aquellos días todos los medios relevantes del planeta describieron el sentir de una España desoladada por el asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco. "ETA se convirtió en el blanco de la rabia y la repulsión nacional", publicó The Times. El también británico The Guardian escribió el 14 de julio del 97 que "el crimen de Blanco fue la respuesta de ETA a un duro golpe sufrido por la banda diez días antes con la liberación de Ortega Lara". Ese mismo día, The New York Times hacía mención a que "más de un millón de personas se manifestaron en Madrid y en Barcelona por un concejal asesinado por los separaristas vascos", mientras que The Washington Post en la víspera mencionó los distubios en Pamplona durante los Sanfermines: "El asesinato de ETA provoca la reacción violenta de los españoles contra la banda terrorista".

Le Figaro relató en aquellas fechas la "indignación y la ira ardiente en un día de luto en España", explicando a sus lectores la "macabra venganza de ETA, irritada por el reciente éxito de la Guardia Civil al liberar a Ortega Lara", analizando que "no sólo ha hecho una acción salvaje, sino también un error político importante", y describiendo que "antes los vascos tenían miedo incluso de confesar que tenían miedo; hoy, las protestas contra la violencia ya no son un tabú". Igualmente desde Francia, Le Monde afirmó que la banda estaba "deslegitimada" tras el acto terrorista, para agregar que "ETA ha perdido la batalla de la opinión pública. Se necesitará mucha madurez, valor y control para permitir la reconciliación largamente esperada en el País Vasco". Journal du Dimanche valoró que "España se levanta contra ETA", con una imagen de la gigantesca manifestación en Bilbao del 12 de julio.

"España sale a las plazas, ETA asesina", fue el titular del Corriere della Sera italiano. "Conmoción en España, ajusticiado el rehén. Los terroristas vascos desafían con sangre a Aznar", subrayó La Stampa turinesa, mientras que Il Messaggero romano destacaba: "Acaba en tragedia el desafío de ETA. Blanco, moribundo".

La cadena de radio estadounidense CBS no se andaba con medias tintas y calificó el acto como "un crimen al estilo de la Mafia"; cadenas televisivas como la CNN y la ABC también dieron un amplio despliegue de los acontecimientos que ocurrían en España.

El Público portugués resumió el panorama con una palabra: "Repudio". Desde Argentina, La Nación señaló que "después de aquella casi olvidada y admirable Transición incruenta a la democracia, España no se merece esto". Clarín dedicó cinco páginas al trágico atentado de Blanco.