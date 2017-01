El Rey espera que la buena relación con EEUU prosiga en la era Trump

En su detallada exposición de las áreas de actuación de la política exterior, se felicitó por el "trabajo bien hecho" de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pidió apoyo para la candidatura de este país al Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2018-2020 y reafirmó el apoyo español a las víctimas del terrorismo "siempre y en todo lugar".

"Sabemos bien dónde nos llevaría el camino de retorno: a una Europa egoísta y ensimismada, de nacionalismos enfrentados, con más fronteras y barreras a la prosperidad, a la movilidad de nuestros ciudadanos y a la circulación de bienes e ideas", recalcó, antes de proclamar: "Este es un lugar al que no deseamos volver".

En cuanto a la UE, consciente de que "el proyecto europeo es hoy puesto en cuestión", instó a "mejorar la arquitectura institucional y las políticas de la Unión", porque "es tiempo para una mejor Europa, no para deshacer lo mucho y bueno construido ni para retroceder".

"No son pocos los retos y desafíos que nuestro país tiene ante sí en esta nueva legislatura", continuó el Monarca, "pero los afrontaremos como una nación orgullosa de su pasado y proyectada hacia el futuro", como "una nación firme en la protección y el fomento de sus principios e integradora de su diversidad y pluralidad".

El Monarca sale al paso del 'Brexit': "Es tiempo para una mejor Europa, no para deshacer"

Felipe VI, acompañado por doña Letizia, ofreció su segunda recepción al cuerpo diplomático, un acto solemne convocado en el Palacio Real con motivo del nuevo año, que no se celebró en 2016 por la situación de interinidad política de España, y al que asistieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ambos con sus esposas.

Una recepción marcada por EEUU, que sigue sin embajador

La tradicional recepción de los Reyes al cuerpo diplomático contó con la asistencia de casi un centenar de embajadores acreditados en España, entre los que no estaba el de Estados Unidos, cuyo puesto permanece vacante desde que Donald Trump accedió a la presidencia el pasado día 20. James Costos, el embajador que Barack Obama tuvo en Madrid durante su segundo mandato, se volvió a su país en víspera de la toma de posesión de Trump y dejó la legación en manos del encargado de negocios, Krishna Urs, a la espera de que el nuevo presidente designe al sustituto. Al no tener condición de embajador, Urs fue de los últimos en saludar a los Reyes en el besamanos, en la Saleta Gasparini del Palacio Real de Madrid. Como es costumbre, el embajador iraní estrechó la mano de Felipe VI, pero no la de doña Letizia, mientras que su esposa lo hizo al contrario y al Rey se limitó a saludarlo llevando su palma al corazón. Además del embajador de EEUU, entre los ausentes destacó el representante palestino, Musa Amer Odeh, uno de los más veteranos en España, al igual que el de Siria, que fue expulsado en 2012 debido a la guerra en su país.