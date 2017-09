Rivera pone a Aznar de ejemplo para la limitación de mandatos

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha recordado que el ex presidente del Gobierno José María Aznar se retiró del cargo tras su segunda legislatura, apuntando al PP que "no tiene que ir muy lejos", en alusión a su propuesta de limitación de mandatos. Además, ha acusado al partido de Gobierno de no tener palabra.

En una entrevista en Antena 3, Rivera se ha referido a la propuesta de limitación de mandatos que su partido presentó este lunes en el Congreso de los Diputados aludiendo a Aznar, quien solo estuvo ocho años al frente de la Presidencia del Gobierno: "Si lo hizo sería por algo", ha destacado.

En ese sentido, ha recordado al PP que la limitación de mandados era una de las condiciones de su acuerdo: "Cuando tú das tu palabra para un pacto de investidura, se cumple", ha aseverado.

Además, ha añadido que Ciudadanos "está cumpliendo" con lo que acordó: "Cuando hubo que decir 'sí' a Rajoy, y no fue fácil, cumplimos, hemos dado estabilidad, presupuestos, una legislatura... Qué menos que el que se beneficia del acuerdo cumpla", ha reclamado.

"Este no es un menú a la carta", ha advertido, al tiempo que avisaba de que "ni el PP es un partido que crea en la regeneración, ni Rajoy es la persona que va a regenerar España".

"Podemos parece que está de acuerdo y van a apoyar esta ley, el PSOE la lleva en su programa electoral", estima Rivera, quien ha recalcado que incluso el PP de Andalucía está a favor "porque es para Susana Díaz". Según él, incluso el PP votaría favorablemente a la limitación de mandatos en el Congreso en el caso de que la ley fuese a salir adelante.