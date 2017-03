Rivera proclama a C's herederos de los Liberales de la Constitución de 1812

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha proclamado este domingo a su partido como el heredero de los liberales "valientes" que hace 205 años proclamaron en Cádiz la Constitución de 1812, la "más moderna del mundo", para defender el progreso de España.

Rivera, junto con la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder de la formación en Andalucía, Juan Marín, ha conmemorado en Cádiz el 205 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1812.

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que su partido es heredero del espíritu con el que se proclamó esa constitución, que apenas estuvo vigente dos años.

"Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar España", ha proclamado el presidente de Ciudadanos en un acto celebrado en el Edificio de la Universidad de Cádiz "Constitución 1812" antes de acudir a realizar una ofrenda floral ante el monumento a las Cortes que elaboraron aquella carta magna, que fue la "semilla" de la "España moderna, constitucional".

Rivera ha confesado que si pudiera viajar en el tiempo le gustaría haber sido uno de aquellos diputados "valientes venidos de todas partes" que en aquella España hicieron una constitución liberal que fue un "referente" a nivel mundial.

El presidente de Ciudadanos ha insistido en que la ideología liberal tiene doscientos años después "muchas batallas" por delante, y por eso ha pedido a su partido reivindicarla sin "complejos", frente a la izquierda y a la derecha, frente a los populismos y a los nacionalismos.

Rivera, que ha reivindicado la vocación de su partido de llegar al gobierno, ha defendido su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno no es "un cheque en blanco" si no "un prestamos de confianza".

Y, tras asegurar que el partido del Gobierno "no está cumpliendo su palabra en corrupción", ha advertido que "si el PP arrastra los pies hay mayorías alternativas, la hubo en Andalucía".

"Nuestro compromiso no es con un presiente. Nuestro compromiso es limpiar la basura, caiga quien caiga", ha insistido Rivera.

El líder de Ciudadanos ha pedido a los conservadores que también "dejen de arrastrar los pies", de "conformarse" o de "sacar pecho" por una España que tiene un 30 por ciento de fracaso escolar o un 42 por ciento de paro juvenil.

"Yo sí creo que este país puede ser mejor, tiene los fundamentos, pero necesitamos gobernantes ambiciosos que lideren cambios no conformistas que se queden frenándolos", ha añadido.

Tras criticar "la vieja política" tanto del PP como del PSOE porque "no les gusta dialogar, le gusta generar trincheras ideológicas", ha hecho gala de la capacidad de Ciudadanos para negociar y consensuar.

"En España va a haber presupuestos gracias a Ciudadanos, no gracias al PSOE", ha indicado y ha aprovechado para pedir a los socialistas, "pese a su división interna y a sus primarias", que "no bloqueen a España".

Durante su intervención en un acto titulado Los liberales de Cádiz celebrado este domingo en la capital gaditana con motivo del 205 aniversario de la Constitución de 1812, Rivera ha destacado que C's es un partido que sabe "hablar con los que piensan distinto" y que "sabe llegar a acuerdos".

En esta línea, ha planteado que cómo no van a apoyar unos presupuestos que incluyan medidas que se están planteando desde Ciudadanos, entre las que ha citado la tarifa plana para autónomos, el complemento salarial o el plan contra la pobreza.

Rivera se ha preguntado "qué pretende el PSOE exactamente" y ha manifestado que en Ciudadanos tienen "legitimidad" para pedir al PSOE que, "pese a su división interna" y a su proceso de primarias, "no bloquee a España", instándole en este sentido a hacer "al menos la mitad de lo que ha hecho C's en Andalucía".

Al respecto, ha recordado que si no fuera por Ciudadanos "este país no tendría gobiernos en algunos sitios" y, por ejemplo, en Andalucía no estaría gobernando la lista más votada. Asimismo, ha significado que C's "dijo sí a España" para facilitar la formación del Gobierno y que también dice sí a "luchar contra la corrupción".

En este punto, Albert Rivera ha añadido que Ciudadanos no da "cheques en blanco" y que su compromiso es "con los ciudadanos" y con "limpiar la basura y luchar contra la corrupción, caiga quien caiga".

Durante su repaso a los principios liberales de Ciudadanos, Rivera ha recordado que su partido se opone a "machacar a impuestos", y ha criticado que el PP y el PSOE prefieran subir impuestos a suprimir administraciones que motivan "duplicidades" en la administración, como las diputaciones provinciales.

Ha recordado que España se comprometió con Europa a llevar a cabo un plan para ahorrar mil millones de euros en duplicidades, sobre el que él pedirá próximamente información.

Tras proclamar también su espíritu europeísta, Rivera ha defendido que los liberales europeos se unan y hagan frente, en un momento en el que "los populistas se unen para destrozar" la construcción europea.

De su lado Inés Arrimadas ha afirmado que frente a "lo malo conocido" y "lo peor por conocer", esta "lo bueno por conocer, que es lo que plantean los innovadores", como en su día fueron quienes promulgaron la Constitución de 1812, porque "soñaron con un futuro mejor" y "situaron a España en la vanguardia del mundo", consagrando principios como la libertad y la igualdad, que son los que enarbola Ciudadanos.