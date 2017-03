Rivera no pierde la esperanza de que PP cambie de opinión en Murcia pero está dispuesto a buscar un presidente del PSOE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que no ha perdido la esperanza de que el PP cambie de opinión y proponga otro presidente en Murcia para relevar a Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso Auditorio, pero ha avisado de que si el PP no tiene otro candidato "habrá que buscarlo en la segunda lista más votada", el PSOE, con el que Ciudadanos se reunirá mañana.

"Si el PP se empecina en mantener a un imputado por cuatro delitos de corrupción y rompe el pacto, habrá que buscar soluciones", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que "lo triste es que el PP no tenga a nadie capaz de sustituir al imputado por corrupción".

Para Rivera, el problema en Murcia es que hay una "división interna" en el seno del partido, puesto que algunos, como el expresidente Alberto Garre, "piden lo mismo que Ciudadanos y que el 65 por ciento de españoles".

Los problemas internos de corrupción, ha dicho, están "manchando" la gobernabilidad de la Región, y además en un momento en que el pacto PP-Cs iba "razonablemente bien". Además, ha lamentado que empeñarse ahora en proteger a un investigado es dar "un paso atrás" respecto a lo que Ciudadanos ya creía consolidado, puesto que en otros lugares de España enseguida fueron apartados.

"Lo que no entendemos es por qué a unos se les protege y otros se tienen que ir en un cuarto hora, pedimos que se cumpla el acuerdo, nosotros somos gente seria, sería mejor si el PP en lugar de abusar del enroque se pusiera en marcha", ha insistido.

Su tesis es que en la Comunidad de Madrid fue posible porque los imputados "eran de (Esperanza) Aguirre" y en Andalucía el PP vio bien que los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se marchasen "porque eran del PSOE". "Ahora, aunque sean de Rajoy, tendrán que irse", ha añadido.

Para Rivera, en esta situación hay tres opciones: que el PP ponga un candidato nuevo no imputado, que haya elecciones anticipadas que "no es lo más deseable pero es una opción, que los murcianos decidan si quieren un presidente imputado o no", que se produzca una moción censura ante la "anomalía democrática" de que hay un presidente imputado.

Así, ha dejado claro que Ciudadanos no va a seguir apoyando a Sánchez ni le va a garantizar la gobernabilidad. Además, ha remarcado que, como investigado, a Sánchez la Justicia española le otorga derecho a mentir, cosa que es "legítimo judicialmente" pero "no un buen atributo para un presidente".

Eso sí, ha reconocido que cuando habló de que Rajoy tal vez protege a Sánchez porque sabe algo sobre la financiación del partido, fue "una mera especulación" porque no se le ocurre otro motivo, aunque acto seguido ha añadido que Rajoy tiene "antecedentes de proteger a investigados" y el partido está investigado por una supuesta caja B.

Además, ha diferenciado el caso de Murcia de la proposición de ley que presentó Ciudadanos en el Congreso y que establecía que hay que dimitir cuando uno es procesado, no meramente investigado, recalcando que Sánchez se comprometió a marcharse si le imputaban.

Sobre el contenido de la proposición de ley -que el PP suele echarle en cara- ha admitido que los juristas que les han asesorado les han aconsejado poner en el juicio oral el umbral en el que suspender a un cargo político, por considerar que sería menos dudoso constitucionalmente -el PP avisa de que ninguna ley puede vulnerar la presunción de inocencia-.

Sin embargo, ha puesto como ejemplo el pacto antitransfuguismo para defender que políticamente puede irse más lejos de lo que dicen las leyes. Según el Tribunal Constitucional, ha dicho, un tránsfuga puede quedarse en su escaño, pero los partidos han pactado apartarlos y así "no hay mucho más debate".

A su modo de ver, el problema es que tiene que haber un criterio razonable para todos, porque ahora "para algunos cuando es en su área es penalti y cuando es en la de enfrente ha sido piscinazo". Con todo, cree que las cosas han cambiado porque hace unos años cuando alguien del PSOE o del PP era imputado "se reían" y no se marchaban.

Preguntado si Ciudadanos también daría por roto el pacto nacional en caso de que Mariano Rajoy no cumpla el acuerdo, ha optado por responder que "si le imputan" así será, igual que con Susana Díaz o Cristina Cifuentes.

En el ámbito nacional, ha dicho, "hay cosas que avanzan", pero el problema es que cuando se ha llegado a la exigencia de crear una comisión de investigación sobre las finanzas del PP, que ha llamado "comisión Bárcenas", a los imputados y a los aforados "el PP hace de PP y Rajoy hace de Rajoy". "El PP es un partido inmovilista cargado de mochilas de corrupción y ya dijimos que no era el idóneo para liderar la regeneración del país", ha aseverado.

En este punto, ha sugerido que "a lo mejor algunos no quieren renunciar al aforamiento", sino ir "al tribunal especial", el Tribunal Superior de Justicia donde hay algunos jueces nombrados por las Asambleas autonómicas.

Rivera ha dejado claro que no estaba cuestionando la actuación de ningún juez o ningún tribunal, pero sí la fórmula de nombramiento de los jueces. Y ha aprovechado para recordar que su partido presenta hoy su propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional para cortar "el cordón umbilical" que le une a PP y PSOE.