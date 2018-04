Rivera tienta a Valls para se mida a Colau por la Alcaldía de Barcelona

Ciudadanos (C's) busca "talento" con vistas a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año y uno de los nombres ilustres que ha saltado a la palestra es el de Manuel Valls. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, admitió ayer que ha tentado al ex primer ministro francés Manuel Valls para que lidere la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona, aunque previamente deberá pasar por un proceso de primarias. Ante tal ofrecimiento, el político galo nacido en la Ciudad Condal contestó con un somero "me lo voy a pensar", en una entrevista en TVE, no dando ni mucho menos por descartado presentarse para pelear por la Alcaldía barcelonesa con la actual regidora, Ada Colau.

Valls explicó que opina públicamente contra la independencia de Cataluña porque cree que es un tema muy importante para Europa y que le gustaría poder seguir haciéndolo "de una forma u otra". "Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Cataluña y a España mis orígenes", dijo el galo, que se presentó a las primarias del Partido Socialista francés para las presidenciales de 2017 pero no fue elegido candidato.

Es un globo sonda, un anuncio que le interesa a Valls porque su carrera está agotada"

Valls aseguró que hay presos políticos en países como Venezuela, pero no en las democracias europeas, por lo que vaticinó que la extradición del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont a España desde Alemania "se va a hacer". "España es un Estado de Derecho con una Constitución de las más democráticas que existen en el mundo, pero no hay posibilidad para Cataluña de salir de España", dijo.

Asimismo, equiparó el nacionalismo con la guerra y alabó la democracia española: "La gente olvida lo que ha sido la historia de los últimos 40 años, el papel de la Monarquía y la Transición".

Rivera confirmó el ofrecimiento. "El señor Valls se está planteando poder ser candidato o estar presente en una campaña española y en este caso en Barcelona. C's está abierto a que gente como él esté presente en nuestras listas", señaló en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). "Si Barcelona tuviera un alcaldable como Valls, sería mucho mejor que una alcaldesa como Ada Colau", agregó.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, atribuyó el acercamiento a C's del ex socialista Valls a que "los tiempos cambian" y le deseó lo mejor en el aspecto "personal". Mientras, Xavier Domènech, dipuado de En Podem, consideró que el tanteo de Ciudadanos a Valls responde al "postureo" de la formación naranja, que hace tiempo que no tiene nada que anunciar. "Es básicamente política de globo sonda, política de postureo. Es un anuncio que le interesa a Manuel Valls porque es una persona con una carrera política totalmente agotada".