Rivera: "Está bien pedirle cambios a PP o PSOE pero los cambios es mejor ejercerlos"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que su formación "necesita muchos votos" en las próximas elecciones de 2019 que le permitan llegar al Gobierno "para cambiar las cosas". Así, ha señalado que se han dado cuenta de que "está bien pedirle cambios a PP o PSOE pero los cambios es mejor ejercerlos".

En Málaga, donde ha participado en el Campus Joven de Ciudadanos, Rivera ha dicho que la situación actual permite cambiar algunas cosas "pero lo que hace falta es gobernar y a partir de 2019 hay que ser valientes". "Valoraremos si entramos en los gobiernos, si somos alcaldes, presidentes de comunidades autónomas o del Gobierno. Nos hemos dado cuenta de que los cambios es mejor protagonizarlos, ejercerlos, liderarlos creyendo en ellos", ha sostenido.

Para Rivera, pedirle al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, que regenere la vida pública "es que no se lo cree, es coherente con lo que es, hay que empujarle, arrastra los pies", igual que es "complicado", ha dicho, reclamarle al PSOE "que limpie la corrupción en Andalucía porque es lo que han hecho 30 años".

Por ello, ha pedido a los jóvenes de su formación que "sean capaces de inspirar" al resto de jóvenes, que trabajen para inspirar un nuevo modelo de país y ha admitido que le importa "muy poco, nada" el número de escaños que obtengan porque "me importa cambiar este país".

Ha defendido el papel que deben jugar los jóvenes y ha destacado que los de Ciudadanos son "gente corriente, que innovan, que empujan, que emprenden, que tienen valentía", insistiendo en que la juventud no debe ser una cuota "como ocurre en otros partidos". "Confiaron en mí con 26 años --ha recordado-- y no pregunto la edad, me fijo en la actitud. La gente que lo sabe todo, me aburre porque te va a estar dando lecciones cada día".

En este sentido, ha aludido a la creación en su partido de un departamento de Recursos Humanos para "detectar el talento". "Cómo vamos a hacer futuras listas si no conocemos el talento; abrámonos al talento y si es gente independiente y no se afilia, mejor".

"Si nos toca gobernar --ha continuado-- nos tocará con mucha gente y si atrapamos al talento tendremos equipo. Por favor, que corra el aire. Otros partidos se han matado entre ellos y han liquidado cualquier chispa de brillantez". Para Rivera, las personas inteligentes se rodean de gente que es mejor, tal y como dijo Kennedy.

"No tenemos que tener complejos"

El líder de la formación naranja ha defendido también contar con un proyecto de país y ha criticado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hable de "conglomerado de naciones". "Yo pensaba que éramos un país. Francia es una nación. Alemania es una nación. Qué complejo tenemos en decir que somos una nación, con 17 comunidades autónomas, con una historia apasionante; no tenemos que tener complejos".

Por ello, ha reclamado "no perder más tiempo en cuestionar lo que somos sino en perfeccionar lo que somos". Así ha dicho que ni la izquierda es más demócrata ni la derecha tiene más valores y ha incidido en que España "no tiene que dar explicaciones de nada".

"Reconozcamos las cosas como son, la historia negra y la historia buena", ha sostenido, y ha puesto como ejemplo a los deportistas españoles, "que ya lo hacen y nos enorgullecemos de ellos y nadie pone pegas"; y a la cultura, "que es fundamental, una marca de país".

"Revolución educativa"

Rivera ha iniciado su intervención en este campus joven recordando que a España le hace falta autoestima y ha desmentido a los "cenizos, a los tóxicos, a los que no hacen nada, a los que se quieren vengar de los corruptos". "Nosotros queremos justicia, no vengarnos de nadie", ha dicho, y ha reclamado una "actitud positiva".

En este punto, ha considerado una urgencia cambiar el modelo educativo en España, apostando por "una revolución, un cambio de arriba a abajo" en la educación en el país, con más apoyo a los profesores, modificaciones en la forma de enseñar y en la impartición de idiomas.

A su juicio, si España cambia su modelo educativo y lo hace "estable", después de ocho reformas educativas en 30 años, ha recordado, le irá mejor y "no seremos campeones en abandono escolar y paro en Europa".

"Propongo un pacto educativo ambicioso y hablando de todo; un pacto con los profesores, que necesitan apoyo y autoestima pero también exigirles que aprendan idiomas y que eduquen de otra manera", ha afirmado en Málaga.

El segundo cambio, ha recalcado, debe ser el marco laboral, "que es una porquería y expulsa a la gente del mercado y la condena a la precariedad. Entras y sales cada tres o seis meses y da igual si lo haces mal o bien".

Rivera ha apuntado que es "un fraude encadenar contratos cada tres o seis meses" y ha reclamado un modelo "justo": "si lo haces bien, sigues en la empresa". Ha recordado su propuesta de contrato único, "que no gusta ni a patronal ni a sindicatos", y ha pedido contratos laborales sin fecha de caducidad, que "seas fijo desde el primer día y si te preparas y formas sigues y si no, te echan".

La educación tiene mucho que ver, ha manifestado, en el ámbito laboral y en el hecho de que España sea "campeona de Europa en abandono escolar y en paro. Sin un modelo educativo condenas a la gente al fracaso".

Ha defendido los cambios realizados para los autónomos, como el hecho de poderte dar de alta un día únicamente. "Antes era un mes y si me obligas a eso al final acabas no dándote de alta", ha expuesto, incidiendo en que "la economía de mis abuelos no es la economía de hoy".

También ha defendido la innovación como un pilar del crecimiento de un país, criticando que en la crisis económica se metiera "la tijera". "Los países que no invertimos en innovación tenemos más paro y precariedad", ha apostillado.

Por ello ha propuesto un pacto que "estabilice" dicha innovación y que permita que en las escuelas se enseñe, por ejemplo, a programar y que se pongan las bases para que venir a España "sea más atractivo y que los jóvenes de aquí no se vayan e innoven" en su propio país.