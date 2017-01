Rivera se enfrenta a su congreso más importante

El problema de Ciudadanos (C's) es que no sabe cuál es su lugar en el mundo", afirma un dirigente cuyo partido gobierna gracias al apoyo de la formación naranja tras no conseguir mayoría absoluta en las autonómicas y municipales. Esa percepción la tienen millones de españoles, y es lo peor que le podía ocurrir a Albert Rivera a poco más de una semana del congreso de su partido. Pero a eso se contrapone una baza positiva para el líder de C's: hace apenas tres años no tenía representación en el Congreso ni en el Parlamento Europeo, su fuerza se circunscribía a Cataluña y no era como para tirar cohetes. Hoy es la cuarta fuerza del país, segunda en Cataluña y con posibilidad de convertirse en primera si ERC no se despega total y definitivamente de Puigdemont; C's respalda importantes gobiernos autonómicos y municipales y no hay negociación relevante en la que no haya estado, aunque a Rivera se le nota el disgusto cuando advierte que el PSOE le está comiendo terreno a la hora de llegar a acuerdos con Rajoy.

Frente a una estrategia que evidentemente ha sido positiva, aunque al principio hubo escepticismo ante el anuncio de Rivera de que dar el salto nacional, tras las elecciones de diciembre del 2015 se sucedieron una serie de errores que fueron decisivos para comprender la situación actual. Aunque quizá los fallos se produjeron antes, cuando las expectativas eran tan altas -llegaron a acariciar la idea de convertirse en el partido más votado- que ser la cuarta fuerza fue considerado por algunos como un fracaso. Luego llegó el acuerdo con Pedro Sánchez que provocó estupor en parte del electorado de C's, que dejó de votarlo en la siguiente convocatoria, y es evidente que llega a su congreso más importante con flancos débiles.

crítica de los fundadores

No porque esté en peligro el liderazgo de Rivera; sólo dos militantes le disputan la presidencia, pero no tienen ninguna opción. Sí es cierto que ya no cuenta con el respaldo popular de hace año y medio, y no se debe sólo a los errores cometidos. Influye también que Rajoy, cuya cabeza exigía Rivera hace un año a cambio de prestar apoyo al PP en la investidura, hoy se ve como un político que ha actuado con inteligencia ante un resultado electoral que lo dejaba en absoluta precariedad ante un Pedro Sánchez dispuesto a cualquier cosa con tal de convertirse en presidente del Gobierno.

Gracias a su estrategia de esperar a que sus adversarios debatieran entre ellos, Rajoy es hoy presidente -con apoyo de C's-, ha unido a su partido, conseguido una imagen de hombre negociador y flexible en sus planteamientos iniciales... y está recuperando votos. Sobre todo entre los que se le habían escapado a C's.

Frente a esa posición de fortaleza, Rivera aparece como un político sin estrategia definida, que da bandazos a derecha e izquierda y que durante demasiado tiempo antepuso su animadversión a Rajoy a los intereses del partido. Fue demoledor que los intelectuales que aparecieron a su lado hace años como fundadores de un partido que prometía -Albert Boadella, Félix de Azúa, Arcadi Espada, Francesc de Carreras y Félix Ovejero- publicaran una carta en la que pedían a Rivera que permitiera a Rajoy que fuera investido presidente tras las elecciones de diciembre, en lugar de empecinarse en rechazarlo como candidato aunque estaba dispuesto a aceptar a otra figura del PP. Hoy, prácticamente ninguno de los fundadores de C's sigue en el partido.

sin entrar en el gobierno

A Rivera se le cuestiona la forma en que dirige el partido y la insistencia en no asumir responsabilidades de Gobierno. Es un defensor a ultranza de las primarias, pero ha perdido hombres y mujeres en el camino este último año cuando los resultados chocaban con sus propias consideraciones. Se ha quedado sin representación gallega en el Congreso tras presentar un candidato afín en lugar del elegido en primarias, por citar sólo el ejemplo más relevante. En cuanto a la asunción de responsabilidades de Gobierno, tanto Rajoy cuando firmó el acuerdo de investidura de los 150 puntos, como Susana Díaz en Andalucía, como Cristina Cifuentes en Madrid, que gobiernan gracias al apoyo de C's, le ofrecieron cargos institucionales, pero Rivera sigue empeñado en mantener su criterio de coger experiencia parlamentaria y esperar a las elecciones de 2019 -europeas, municipales y autonómicas- para aceptar cargos... si efectivamente se encuentran en la misma situación de ahora, socios indispensables de gobiernos en minoría. Una decisión que no todo el mundo comparte en C's, pero que Rivera considera la más acertada de cara al futuro: primero experiencia parlamentaria y después de Gobierno.

Frente a esta posición que cuestionan personas de su equipo, antes del congreso ha tomado alguna que parece inteligente. Por ejemplo, dar voz nacional a Inés Arrimadas, elegida como portavoz de la Ejecutiva. Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, ha sido criticada en los últimos tiempos por algunos compañeros porque creían que estaba adoptando una actitud excesivamente conciliadora con el nacionalismo moderado. No tiene esa percepción Rivera, y su designación como portavoz indica que quiere potenciar su imagen como candidata a la Generalitat dándole más presencia en el partido.

El PP no acaba de acertar en Cataluña y su declive es evidente, la CUP condiciona a diario a Puigdemont y puede obligarlo a convocar elecciones este año, ERC es un partido en alza aunque gobernar le puede pasar factura, y C's se afianza como un partido español que podría ser votado por catalanes que eligieron el nacionalismo pero a los que su rechazo al independentismo los puede llevar a votar ahora por un partido españolista.

reelección sin problemas

A una semana de un congreso en el que Rivera no encontrará problemas para ser reelegido presidente, sí es evidente que su figura no es tan potente como hace apenas dos años, cuando dio la sorpresa en las europeas, rampa de lanzamiento para hacerse un hueco relevante en la política nacional. Se acercaron a C's un aluvión de políticos que se sumaron a su proyecto, en pocos meses logró implantación en todas las regiones y pudo presentarse en casi todos los municipios, y consiguió hacerse con un amplio número de votantes del PP, en su mayor parte hartos de la corrupción.

No encontró problemas para ser reelegido en las primarias del viernes, pero tiene que haber advertido que su estrella no brilla con tanta intensidad, se cuestiona su estrategia y se está quedando al margen de algunos de los pactos de Estado que negocian directamente Rajoy y Javier Fernández. El primero cuida las formas, llama a Rivera con frecuencia y dice que es su socio prioritario pero que "no llega" sólo con sus votos. Otros dirigentes del PP son menos amables y explican que el pacto "era de investidura, no de Gobierno ni de partido". Y dejan caer que Rivera peca de presumir que donde ha hecho pactos, él es quien está detrás de las iniciativas más importantes y "se pone medallas que no le corresponden". Su futuro ya no está tan claro. Es una figura consolidada, pero se aleja su imagen de presidente de Gobierno en una fecha no muy lejana.