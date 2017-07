Rivera cree que los "golpistas de coche oficial" no irán más lejos

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, llamó "golpistas de coche oficial" a los miembros del Govern y señaló que, aunque desean alcanzar la independencia con un referéndum ilegal, al mismo tiempo temen ser sancionados, perder su sueldo público y poner en riesgo su patrimonio por incumplir la ley. "Estos señores son golpistas pero de coche oficial, de sueldo público, de seguir viviendo del cargo político que tienen. Ser revolucionario en coche oficial es un poco contradictorio, y éstos son señores que viven muy bien, que tienen un sueldo público, que tienen la casa en la playa y temen que les quiten el patrimonio si incumplen la ley", declaró.

Eso es, a su jucio, lo que "les duele" a los independentistas, las consecuencias de una posible inhabilitación para cargo público o tener que responder con su patrimonio por el dinero público destinado a organizar la consulta. "Por eso no van a ir más lejos, porque al final el bolsillo, el sueldo público y el coche oficial es lo que realmente les preocupa", pronosticó.

Rivera defendió que en España "hay que aplicar las leyes" en todos los ámbitos y que "el Estado de Derecho va actuar" contra el referéndum. Por eso cree que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o cualquier otro líder separatista que no respete la ley "va a ser inhabilitado", como ocurrió con Artur Mas o Francesc Homs. En este contexto, restó importancia a la advertencia de Puigdemont de que no aceptará una posible inhabilitación. "Es como decir que aunque le multe la Policía, no lo acepto. Bueno, pues lo va a pagar, porque si no, se lo quitan de la cuenta, como al señor Mas", dijo.