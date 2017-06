Rivera no ve posible pacto con Iglesias: "No sé si con Errejón sería más fácil"

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha considerado "muy complicado" llegar a acuerdos con "un liderazgo tan sectario" como el de Pablo Iglesias y ha visto más factible alcanzar pactos con Íñigo Errejón o "en un futuro con otros liderazgos de Podemos".

En una entrevista en Telecinco, Rivera ha subrayado que discrepa con el modelo de Podemos pero la obligación de un político es ponerse de acuerdo con quien piensa distinto y, dado que con Iglesias es complicado, "no sé si con Errejón sería más fácil", ha dicho.

El líder de Cs ha reconocido que Errejón comparte ideología con Iglesias pero en política "tender la mano a quien piensa distinto es fundamental y así se lo dije ayer" al líder de Podemos, al término del debate de la moción de censura al presidente del Gobierno.

A la pregunta de si sería capaz de pactar para gobernar, no sólo para cambiar la ley electoral, Rivera ha explicado que él no quiere "romper el país" y no puede votar "con Batasuna una moción de censura porque hay unos principios. En política no vale todo".

"Y el problema de Iglesias -ha dicho- es que le vale todo y le da igual ser presidente con Batasuna, con ERC, poner en jaque a España o machacar a la clase media".

Respecto al hecho de que ayer el PSOE dejase abierta la puerta a un acuerdo con Podemos para construir una mayoría alternativa, Rivera les ha recordado que "no suman" salvo si quieren ponerse de acuerdo con quienes quieren "liquidar la igualdad de todos los españoles: ERC, Batasuna o Convergencia".

Por ello, y dado que "no suman", Rivera les ha emplazado a trabajar y proponer reformas.

También les ha recordado que ya hay una mayoría parlamentaria que puede sacar adelante leyes "aunque el PP no quiera" como es el caso de la reforma en TVE, de la Fiscalía, de la ley electoral o la comisión de investigación del PP.

En definitiva, Rivera ha hecho hincapié en que se pueden hacer cosas sin el PP pero "lo que no se puede es poner el país patas arriba cada seis meses y tener un Gobierno en jaque".