Rivera abre la puerta a la moción de censura en Murcia

El líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, no descarta la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez si el PP incumple el pacto de investidura firmado en Murcia y, una vez imputado, el presidente de esta región se mantiene en el cargo y no es relevado por su partido.

Rivera advirtió, en concreto, que si eso no ocurre a consecuencia de la situación de Sánchez en el denominado caso Auditorio, "habrá que hacérselo cumplir y, si no, buscar alternativas", como podría ser una moción de censura.

Iglesias reprocha la corrupción a Rajoy, que replica: "Menos mal que no es Robespierre"

C's lanzaba este mensaje el mismo día en el que el Congreso decidía que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparezca el 1 de marzo ante la comisión de Justicia con el fin de explicar si recibió presiones políticas para no acusar a Sánchez en el caso Púnica.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, echó ayer a Mariano Rajoy los últimos casos de corrupción en los que se han visto implicados cargos del PP, como los que afectan al presidente murciano, al expresidente de la Rioja Pedro Sanz o al ex ministro de Industria, José Manuel Soria. En su respuesta en la sesión de control del Congreso, el jefe del Ejecutivo le recriminó que no aporte ni una idea para intentar que "este problema" deje de serlo. Y ante los casos enumerados, exclamó: "Menos mal que no es Robespierre".