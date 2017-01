Rivera recuerda que el pacto con Rajoy prevé su marcha tras la legislatura

Albert Rivera no tiene dudas de que Mariano Rajoy no intentará un tercer mandato y que cumplirá el pacto acordado entre Ciudadanos (C's) y PP para limitar a dos legislaturas el plazo máximo de los presidentes en el Gobierno. "Yo tengo un compromiso político según el que el partido se compromete a limitar los mandatos a ocho años. Creemos que sí se puede aplicar al señor Mariano Rajoy", abundó el presidente de C's.

El líder de C's contestó contestado afirmativamente ayer a la pregunta de si existe un compromiso político con el PP para que Rajoy no se presente a un nuevo mandato una vez que finalice el actual, que en su caso sería el segundo. "Sí, hay un compromiso político" y "hay una reforma legal" que buscará regular la limitación de mandatos del presidente "para los años futuros, no sólo para Rajoy", explicó. No obstante, el líder de la formación naranja aseguró estar "convencido" de que Rajoy cumplirá el acuerdo.

Asimismo, subrayó que el Gobierno y la formación naranja están "ultimando" un acuerdo que busca mejorar "la regulación del mercado bancario y sus productos" y reforzar la protección de los consumidores. Dijo que el equipo económico de su partido, encabezado por Luis Garicano, sigue negociando con el Ministerio de Economía, y que espera que "en los próximos días" se anuncie ese acuerdo. Una de las prioridades de C's es conseguir que en España haya una economía "moderna y también justa". Por eso, rechazó el "capitalismo de amiguetes" y el "sistema económico obsoleto que perjudica a los de siempre, la clase media y trabajadora".