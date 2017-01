Rubalcaba ve compatible liderar el PSOE y presidir la Junta de Andalucía

El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba no ha valorado este jueves si la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, debería postularse para dirigir el PSOE, pero sí tiene claro que ambos cargos son compatibles, afirmando que Mariano Rajoy, igual que antes José Luis Rodríguez Zapatero, dirige su partido además de gobernar España, y "si se puede lo grande, se puede lo pequeño".

En una entrevista en Cadena Ser, ha señalado que valora de Susana Díaz su "fortaleza política y que gane elecciones" y ha relatado que a veces le llama -ella a él, Rubalcaba presume de no llamar nunca para dar consejos pero atender a todo el que le llama-. "Unas veces me hace caso y otras no", ha añadido.

En cuanto al acto que compartirá con ella en Alcalá de los Gazules (Cádiz) el último fin de semana del mes, ha recalcado que se trata de un homenaje en una agrupación, "la de Luis Pizarro" y la del fallecido Alfonso Perales, al que ella va a acudir también.

El también ex ministro ha atribuido la caída del PSOE andaluz en los sondeos al "mal momento" que pasa el conjunto del partido, especialmente teniendo en cuenta que el sondeo del Egopa se hizo en los días en que estaban dando "un espectáculo". Los posteriores, ha añadido, sí reflejan cierta recuperación de todo el partido.

De otro lado, ha respondido este jueves a varias de las afirmaciones que ha hecho Patxi López desde que anunció su candidatura a liderar el partido, subrayando que el PSOE "nunca" se ha ido del socialismo y que no está "apoyando" al Gobierno del PP, sino "obligándole" a cambiar sus políticas.

Ha recordado a López que cuando Pedro Sánchez intentó gobernar con Ciudadanos pactó una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1 por ciento, mientras que la acordada ahora por el Gobierno --y que López habría querido "más exigente"-- es del 8 por ciento.