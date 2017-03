Sánchez pide 72 horas para "declarar y aclarar" mientras PSOE y C's buscan alternativas

Ciudadanos (C's) y el PSOE se han citado la próxima semana para hablar del futuro del Gobierno de Murcia después de que la formación naranja diera el jueves por roto el pacto con el PP a raíz de la imputación del presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, que el lunes declara como investigado en el caso Auditorio y que afirmó ayer que "sólo" necesita "72 horas" para explicarse ante el juez y "declarar para aclarar un posible error administrativo de la justificación del expediente".

"Ya está bien, no vale todo", exclamó Sánchez, quien se preguntó si "cuesta tanto" que él vaya dentro de 72 horas a explicarse ante el juez. "Estamos hablando de tres días", insistió el presidente regional, quien reiteró que se trata de un posible "error administrativo" y que "no falta un euro" sino que se trata de dilucidar si "se justificó bien o no" la obra y si "se aplicó una subvención".

La formación que lidera Albert Rivera subrayó ayer, en palabras de su secretario general en Murcia, Miguel Sánchez, que el pacto firmado con el PP está roto con independencia del futuro judicial del presidente autonómico porque no cumplió con su palabra al no dimitir tras ser imputado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJM) citó a declarar a Sánchez como investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el concurso y la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, cuando era alcalde la localidad.

Sánchez se refirió en una comparecencia pública a dos ex presidentes autonómicos del PSOE, Andrés Hernández Ros y Carlos Collado, que "salieron por la puerta de atrás" y años después "la justicia les dio la razón".

"Un ejemplo, que no una comparación", dijo al referirse al primero, que dimitió un año después de su nombramiento acusado de un intento de soborno a dos periodistas que nunca llegó a demostrarse, y a su sucesor, que también dimitió en 1993 acusado por su propio partido de prevaricación y malversación en la compra de unos terrenos para General Electric, por lo que tampoco fue condenado.

"¿El PSOE no ha aprendido nada todavía?", se preguntó Sánchez, quien resaltó el tiempo que le costó a la región "recuperarse" de esas circunstancias. "¿Qué quieren, volver a hacer lo mismo? ¿A quién beneficia esto? A los murcianos, no", zanjó.

Ante la negativa de Sánchez a renunciar a la presidencia, Albert Rivera le advirtió al PP que "aún puede cambiar de opinión" y buscar un candidato "limpio de corrupción" para mantener la estabilidad en Murcia.

Rivera, que acusa al presidente del PP, Mariano Rajoy, de querer "proteger al imputado" por encima de los intereses de los murcianos, ha avanzado que su partido no descarta ninguna opción para buscar una salida.

El líder de los socialistas murcianos y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia, Rafael González Tovar, adelantó ayer, por su parte, que se reunirán con Ciudadanos "el martes o el miércoles" y que ya han empezado a "cruzar" los programas con los que ambos concurrieron a las elecciones en busca de coincidencias que hagan posible un Gobierno "estable" para los próximos dos años.

Podemos Murcia, que ha quedado al margen en esta primera fase de contactos, ha urgido a que se presente cuanto antes una moción de censura ya que entiende que "la disposición a hablar" de Ciudadanos y PSOE "no es suficiente" y solo significa "ganar tiempo".