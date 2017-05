Sánchez deja en manos de la militancia la compatibilidad de Díaz

Pedro Sánchez va dejando recados a "otros compañeros", no cita a Susana Díaz, su contrincante, pero los mensajes llenan cada día más sus mítines. Ayer, en Don Benito, le dejó varias cargas de profundidad a la candidatura de la andaluza. Sánchez criticó que algunos cargos del partido puedan tener varios puestos: "Hay quien cree que no se puede ser secretario general del PSOE y, a la vez, presidente de la comunidad autónoma, no me voy a pronunciar porque van a ser los militantes quienes lo decidirá el 21 de mayo". La voluntad de Susana Díaz, si ganase, es la de permanecer en la Presidencia de la Junta todo el tiempo posible, al menos hasta que Rajoy convocase elecciones, y Sánchez ha comenzado a utilizar este hecho en detrimento de las opciones de la andaluza. Pero no fue lo único que le dejó, aunque no la citó. "En el fragor de los mítines se puede decir muchas cosas, es verdad, pero lo único que pido es que estas primarias no sirvan para enfrentar territorios ni para que nadie privatice el feminismo, el feminismo es un patrimonio de todo el PSOE", indicó.

En la provincia de Badajoz, el candidato volvió a defender la alianza del PSOE con otras fuerzas políticas, y para ello citó los ejemplos de Portugal y de Holanda. En el país vecino, los socialistas gobiernan con un partido similar a Podemos. "Lo que otros compañeros quieren es que languidezcamos, que seamos terceros, cuartos... como en Francia", sostuvo en una peculiar lectura de lo sucedido en las elecciones galas, donde el candidato del PSF fue, precisamente, el situado en posiciones más radicales, frente a Manuel Valls, jefe de Gobierno de Hollande.

Lo que el secretario general viene defendiendo es que el PSOE necesita ampliar sus alianzas con otras fuerzas de izquierda, y es el caso de Podemos, porque las mayorías van a desaparecer. Ya lo han hecho. Hoy mismo se conocerá el último sondeo electoral del CIS, donde el PSOE se disputa un segundo puesto con Podemos. A este respecto, el ex ministro de Defensa José Bono sostuvo ayer que si Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE, los socialistas perderían las elecciones "casi con seguridad", ya que, a su juicio, ha acreditado que "lo que sabe es perder". Bono hizo estas declaraciones momentos antes de participar en un acto en Cabanillas del Campo (Guadalajara). "Vengo a apoyar a Susana Díaz porque creo que es la persona que puede conducir al PSOE al Gobierno de España y porque si fuese otra vez encomendada esa misión a Pedro Sánchez sufriríamos un fracaso como ya hemos sufrido con anterioridad", vaticinó.