El equipo de Sánchez pide una reunión con la Gestora para hablar del estado de los "procesos de afiliaciones"

El equipo del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha solicitado una reunión a la Gestora que dirige el partido para hablar del "estado de los diferentes procesos de afiliación", después de que algunos militantes hayan denunciado problemas para registrarse, y para tratar "otros asuntos" relativos al proceso de primarias que se abrirá a principios de abril.

En la carta, con fecha de este martes, el equipo de Sánchez recalca que ya son tres los socialistas que han anunciado, "bien directa o indirectamente", su intención de presentarse a este proceso para liderar el partido, "aun cuando falta aprobar el reglamento que fijará las normas por las que se regirán estas elecciones primarias".

Por eso, y porque la Gestora "ha de procurar y garantizar las condiciones de igualdad, equidad, transparencia y de respeto debidas con relación a las candidaturas", solicitan una reunión con la Gestora.

La carta está firmada por dos de los miembros del equipo de Sánchez, el secretario de Organización del PSOE de Navarra (PSN), Santos Cerdán, y el que fuera alcalde de la localidad sevillana de Montellano, Francisco Salazar Rodríguez.

Los 'sanchistas' denunciaron dificultades de afiliación

Esta petición llega después de que algunos 'sanchistas' hayan denunciado dificultades para registrar nuevas afiliaciones al partido. Las denuncias comenzaron el pasado diciembre, cuando se creó la plataforma 'Recupera PSOE', que después pasó a llamarse 'Recupera Socialismo', con el objetivo de promover la militancia en el partido.

Desde esta plataforma se aseguró que se estaban poniendo dificultades para las nuevas afiliaciones, un asunto del que responsabilizaban a la Gestora. Además, el pasado febrero se paralizaron los nuevos registros en la agrupación de Albacete, un asunto por el que también han pedido explicaciones a la dirección federal.

Desde el equipo de Sánchez, se ha advertido también de algunos problemas en el censo, que quieren solucionar antes que se cierre definitivamente para las primarias, en el Comité Federal de primeros de abril que pondrá fecha a esa votación.

A la entrada de la habitual reunión de los martes del Grupo Socialista en el Congreso, se le ha preguntado por esta misiva a diversos diputados afines a Sánchez, quienes han enmarcado en la normalidad de un proceso de primarias que haya solicitado a la Gestora del PSOE dicha reunión.

Aclarar las cosas desde el principio

Según ha señalado la presidenta de la Comisión de Justicia y diputada del PSOE, Margarita Robles, es "normal" que un candidato quiera saber cómo están los procesos y afiliación y cómo se están preparando las primarias. "Entra todo dentro de la normalidad. No hay que dramatizar", ha comentado, apuntando que este tipo de reuniones lo que persiguen es que "no haya ninguna sombra de duda" y que "todo sea muy transparente".

"El que se aclaren las cosas desde el principio es lo que evita que pueda haber dudas de futuro --ha dicho--. Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, sin ningún tipo de sospecha. La transparencia tiene que ser una reivindicación siempre, y mucho más en un proceso de primarias".

En la misma línea se han manifestado otros destacados 'sanchistas', como el valenciano José Luis Ábalos o la aragonesa Susana Sumelzo. Ábalos ha defendido que es "normal" que Sánchez, "como parte interesada", haya solicitado dicho encuentro con la Gestora que dirige el partido y Sumelzo ha apuntado que seguramente lo que pretende su compañero es conocer "de primera mano" cómo va a ser el proceso.

"Lo normal es que quiera mantener una interlocución con quienes organizan este proceso", ha señalado Ábalos, rechazando que una reunión de este tipo pueda llegar a sembrar dudas sobre la limpieza del mismo. "Tenemos esperanza de que sea un proceso ejemplar", como hasta ahora lo ha sido, ha dicho.

Micaela Navarro llama a "no sembrar dudas"

La presidenta del PSOE andaluz y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, ha llamado este martes a "no sembrar dudas" sobre los censos del partido.

"Lo que me gustaría es que no empezáramos a sembrar dudas sobre los censos de un partido", ha comentado Navarro en los pasillos de la Cámara Baja, dejando claro que no es Javier Fernández quien se encarga de ellos, sino compañeros del partido que llevan años trabajando en Ferraz.

"Y yo no tengo ninguna duda de que son absolutamente escrupulosos a la hora de preservar, conservar y respetar las afiliaciones de los compañeros que deciden dar el paso", ha apuntado la socialista andaluza, quien se ha mostrado "segura", no obstante, de que Sánchez, como ex líder partido, es "el primero en respetarlo".