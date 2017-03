Santamaría acusa a Podemos "cuestionar" lo que no controla y de hacer "pseudoparlamentarismo"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este miércoles a la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, de haber instalado el "pseudoparlamentarismo" en la Cámara y de "poner en cuestión todo lo que no pueden controlar" como las instituciones, la Justicia o los periodistas.

La número dos del Ejecutivo ha lanzado estos reproches a Montero en el que ha sido su primer duelo parlamentario en una sesión de control al Gobierno. Era la primera vez desde que accedió a la Portavocía de su grupo a mediados de febrero que se batía con la vicepresidenta en el Parlamento.

Montero ha pedido cuentas a Sáenz de Santamaría sobre la difusión de presuntas grabaciones realizadas por el antiguo CESID al Rey Juan Carlos en los años 90, pero la vicepresidenta ha obviado la cuestión alegando que el Gobierno se ocupa de relatos conspiratorios, y ha aprovechado la ocasión para acusar al partido morado de querer "desprestigiar las instituciones".

Además, se ha referido a la juventud de Montero -destacando que pregunta sobre asuntos que pasaron cuando estaba "en primero de infantil" y ella misma "en primero de carrera"-, ha puesto en duda que tenga "palabra y discurso", le ha afeado que haya llevado al Congreso una "crónica de conspiraciones" y hasta ha terciado en la polémica por los "modos y modales" parlamentarios de Podemos, quejándose de que todos en la Cámara tienen que "aguantarlos" únicamente por pensar diferente.

El mismo tema de Montero, criticado por Espinar

Santamaría ha puesto de relieve que, mientras que el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, tildó de "pseudoperiodismo", las informaciones sobre las grabaciones al Rey emérito, Montero las ha elegido para su pregunta de control inaugurando el "pseudoparlamentarismo". "Si quería marcar estilo lo ha conseguido, enhorabuena", le ha soltado.

Y ha proseguido comparando la "crónica de conspiraciones" relatada, a su juicio por su interlocutora, con una asamblea de Podemos donde "cada uno interpreta la realidad" y avisándole de que las instituciones no funcionan como ellos creen "y menos como querían". En esta línea, les ha acusado de querer "poner en cuestión todo lo que no pueden controlar", desde la prensa hasta la Justicia.

"Les preocupan más los que exaltan el terrorismo que los que lo sufren, critican a la prensa y la Justicia si no les dan la razón, hasta sus modos y modales los tenemos que aguantar sencillamente por no pensar como ustedes", ha protestado Santamaría, para quien los dirigentes de Podemos despliegan con el resto de la Cámara las mismas forman que usan con compañeros de partido cuando "no defienden sus principios con la suficiente intensidad".

Sinvergüenzas

Las críticas de Santamaría han sido respondidas con un "sinvergüenzas" por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien durante su intervención se ha tocado varias veces la cara como llamándole caradura y a la que ha terminado aplaudiendo con ironía.

Respecto a la pregunta sobre las grabaciones al Rey, la responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sólo ha subrayado que entre las funciones del Ejecutivo no está "la tarea especulativa" y menos, ha apostillado, de hechos que ocurrieron a finales del siglo pasado. "A lo que se dedica el Gobierno a fortalecer y respetar las instituciones frente a los que todo les vale para desprestigiarlas", le ha espetado a Montero.

La portavoz de Unidos Podemos ha evitado el cuerpo a cuerpo con su contrincante en el debate --"no quiero confrontar, solo le pido me responda", ha dicho-- y se ha limitado a plantearle las ocho preguntas que llevaba preparadas.

Así, le ha preguntado quiénes son los responsables de las filtraciones de las grabaciones al Rey, si entre ellos puede estar el excomisario José Villarejo, el antiguo 'número dos' de la Policía Eugenio Pino o si incluso esas conversaciones pueden estar en manos del periodista Eduardo Inda.

"El que calla, otorga"

También ha emplazado a la vicepresidenta a explicar si con la salida a la luz de este asunto Villarejo está cumpliendo su "amenaza" de "sacar cosas del Rey y del CNI" si no le desimputaban en el caso del 'Pequeño Nicolás', si tiene conocimiento de la existencia de más grabaciones que afecten a la Corona y si piensan tomar alguna medida tras su filtración.

Montero ha remarcado que, aunque tengan que ver con asuntos supuestamente clasificados, los ciudadanos "merecen explicaciones tan públicas como las escuchas" sobre esta cuestión y se ha adelantado al previsible silencio de Santamaría: "Si no me responde, habrá que recurrir al refrán de 'el que calla, otorga'".