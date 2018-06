Serra continuará imputado por operaciones en Catalunya Caixa

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó mantener como investigado al ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra por el presunto perjuicio millonario causado a la entidad a través de operaciones inmobiliarias, si bien archivó la causa respecto a otros ocho ex directivos.

En el auto conocido ayer, el magistrado mantiene abiertas las pesquisas por las promociones sospechosas en las que intervino la antigua caja en países como Polonia, tras validar el criterio de la Fiscalía, según la cual "existen indicios de criminalidad" en la participación de Serra y otros cuatro miembros de la antigua cúpula.

Además del que fuera ministro de Defensa, continúan en el caso el ex director general de Catalunya Caixa José María Loza, el ex director general adjunto Lluís Gasull y los ex directivos Eduardo Aznar y Joan Valls.

La causa investigaba hasta ahora una serie de operaciones efectuadas entre 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).

En su escrito inicial, la Fiscalía Anticorrupción distinguía dos periodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que se hizo patente la imposibilidad de desarrollarlos.

Anticorrupción deduce que el consejo de administración de Catalunya Caixa era "una mera figura legal desprovista de todo tipo de eficacia controladora de los cargos directivos de la entidad", motivo por el que "existen dudas sobre el grado de conocimiento que pudieran tener los demás miembros". Respecto al periodo de 2008 a 2013, el juez Moreno archivó la investigación sobre los acuerdos de separación de los socios, al entender que se trata de hechos prescritos.