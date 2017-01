Soraya Rodríguez aboga por pactar con Podemos para frenar al Gobierno de Rajoy

La ex portavoz socialista Soraya Rodríguez se mostró ayer partidaria de que su partido dialogue más con Podemos para aprovechar la minoría con la que gobierna el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, pone una condición: que no "huya" del Parlamento y que asuma que es oposición al Ejecutivo y no al PSOE.

Rodríguez explicó que esta legislatura es "la del diálogo", en tanto que el PP no consiguió revalidar su mayoría absoluta en las elecciones de junio. Por, eso la que fuera portavoz del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba defendió que los grupos deben consolidar una mayoría alternativa para "forzar cambios". Sin olvidar la necesidad de hablar con el Gobierno, Rodríguez considera que debe haber "una mayor colaboración" entre los diferentes partidos, entre ellos Unidos Podemos, si no opta por atender la "huida del Parlamento" propiciada por su líder, Pablo iglesias.

Pero la diputada socialista por Valladolid también considera que ese diálogo y cooperación entre las diferentes fuerzas de la oposición requiere que la formación morada y sus confluencias entiendan que son oposición al Gobierno que preside Mariano Rajoy, y no al PSOE. "Si demostramos cintura puede ser una legislatura en la que podamos sacar adelante reformas importantes que sean buena para el país y hacer de la necesidad virtud. Eso necesita estar y dialogar mucho en el Parlamento".

Rodríguez volvió a lamentar la "equivocación" que a, su juicio, supuso que el líder de Podemos decidiera que era "más importante" hacer el sorpasso al PSOE que a Rajoy como presidente del Gobierno, echando por tierra que la posibilidad un presidente socialista ocupara hoy La Moncloa tras no apoyar la candidatura fallida de Pedro Sánchez.