La guerra de avales adelanta unas primarias muy ajustadas

Es posible que la recogida de avales de los candidatos socialistas anticipe de un modo muy claro el resultado de las primarias del PSOE para elegir a su secretario general. De los 187.949 militantes, 132.000 han firmado por alguno de los tres candidatos. De mantenerse una participación similar a la de otras convocatorias, como las de 2014, no habría muchos más votantes que los actuales avalistas, la guerra de los avales sería algo más que una primera meta volante, sería una foto muy real del clima dentro del PSOE. Así, Susana Díaz ha logrado conseguir 63.482 avales, muchos más de los que consiguió antes el ex secretario general Pedro Sánchez en 2014, pero la cifra también es superior a los votos que su contrincante reunió ese año. Sin embargo, Sánchez no se ha quedado atrás esta vez; sin el apoyo del PSOE andaluz, que fue elemento clave en su victoria, ha reunido 57.200 avales. También ha superado las expectativas. Patxi López, por su parte, ha conseguido 12.000, suficientes sobre la cifra de los 9.368 exigidos para pasar a la siguiente fase.

Con tal número de avales reunidos por todos, prácticamente han firmado casi todos los militantes en activo, las opciones de cambio son muy pequeñas, se tendría que producir una incorporación masiva de votantes que no han participado en otras ocasiones o un cambio de bando. De ser así, Susana Díaz ganaría la elección, ya que Pedro Sánchez le sigue, pero a 6.000 votos de distancia. Pero esto puede cambiar, las primarias van a ser muy duras, se va a pelear voto a voto. Un cambio, o abandono, de los avalistas de Patxi López, por ejemplo, podría hacer caer la balanza hacia uno u otro lado.

Los equipos de Susana Díaz y de Pedro Sánchez están entusiasmados, aunque la guerra que les queda hasta el 21 de mayo es muy dura. Los pedristas sostienen que ganarán y que los llenazos que ha conseguido su candidato en los actos que convoca son indicativos del fuerte respaldo que tiene entre la militancia.En Ferraz ya ha comenzado el recuento de estos avales. Ahora, la dirección socialistas tiene que verificar todas estas firmas, trabajo para el que hay medio centenar de personas preparadas. Se van a revisar, primero, 12.000 avales de cada candidato, ya que bastan 9.386 para la proclamación como candidato. El viernes se conocerá un resultado provisional, que se confirmará el lunes.