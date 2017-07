Susana Díaz: "Somos socialistas, no nacionalistas"

Susana Díaz ha proclamado que los socialistas "somos de izquierdas, no nacionalistas". Ante la próxima renovación del sistema de financiación autonómica, la secretaria general del PSOE andaluz, que será reelegida como tal en este 13º Congreso, ha dicho: "Las personas van por delante de los territorios, siempre fuimos de izquierda y la izquierda siempre pone a las personas por delante de los territorios; somos socialistas, no nacionalistas". En su primer discurso, no dejó de enviar mensajes a otros partidos, pero también a la nueva dirección federal del secretario general, Pedro Sánchez: "Nosotros defendemos la soberanía de todos, la soberanía nacional".

El nuevo PSOE de Pedro Sánchez, quien mañana estará en este congreso, ha abrazado el concepto de España como nación de naciones, una idea no compartida con federaciones como la andaluza. A ello se une una reciente declaración de la presidenta del partido, Cristina Narbona, en defensa de la asimetría en los federalismos. Este congreso va a marcar las diferencias sustanciales que el partido en Andalucía mantiene con Ferraz, con independencia de los balances numéricos de partidarios de uno y otra. La inquietud que la deriva del PSOE federal abre en algunas comunidades es de dos tipos: la primera, que la asimetría de la que habla Narbona termine por beneficiar, económicamente, a territorios como Cataluña. Y la segunda, que la plurinacionalidad erosione el propio concepto de España.

Susana Díaz se ha presentado ante este congreso con un balance cumplido, con independencia del resultado de su pasada aventura nacional: "En Granada en 2013 fue elegida secretaria general, la primera mujer que ocupó ese cargo. Prometí dos cosas: unir al partido, unir al partido para volver a ganar elecciones, perdíamos elecciones en ese momento. Cuatro años después, el PSOE de Andalucía es un partido unido que ha vuelto a ganar elecciones autonómicas y municipales. Cuatro años después, volvemos con el compromiso cumplido". En efecto, las elecciones de 2015 supusieron la vuelta a la victoria del PSOE, aunque en esa ocasión necesitó el apoyo de Ciudadanos para gobernar.

Meses después, llegó una amplia victoria en los municipios de la comunidad, donde el PSOE recuperó algunas alcaldías de capitales. Lo que Susana Díaz promete a su partido es que el ciclo en 2019, cuando se vuelvan a celebrar autonómicas y municipales, también será exitoso. En ningún momento, la presidenta se refirió a su aventura en las elecciones primarias socialistas. Sí sostuvo que había contado con el apoyo de la militancia andaluza cuando lo había necesitado, pero poco más, y es que este congreso quiere servir como un telón que cierre ese último capítulo de la presidenta de la Junta.