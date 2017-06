Susana, fila 12

Frío, en Madrid hace bastante calor, como si fuese Andalucía, pero el palacio municipal de congresos, donde se celebra el 39º Congreso Federal del PSOE, está helado. Nadie ha abierto este congreso, como si fuese anónimo. Javier Fernández, el presidente de la gestora, no quiso abrirlo ni presentar su informe de gestión. Así que se elige al castellano Luis Tudanca como presidente de la mesa del cónclave, y esto arranca. El primero en subir ha sido un ecologista, la segunda, una señora representantes de ONG, Felipe González ha hablado por plasma porque estos días viaja a Colombia, le ha deseado suerte al secretario general, pero no lo ha nombrado. Pedro Sánchez sigue la jornada desde la primera fila, pero entre él y José Luis Rodríguez Zapatero hay una señora, la misma que habló al principio. Tienen cara de no hablarse. Un asiento más allá, están Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia, los otros ex secretarios generales.

Susana Díaz se sienta en una discreta fila 12, junto a Juan Cornejo, su secretario de Organización. Gesto serio, muy serio. La mujer que podía haber liderado el PSOE ha decidido dar muchos pasos atrás, se ha refugiado en Andalucía, donde desea hacerse fuerte, aunque los pedristas han comenzado a llamar a la puerta. Habrá batallas en las provincias y ha habido un amago de presentarle un candidato alternativo para el congreso andaluz de julio. Pero este mismo lunes se abre el plazo para que se presenten los precandidatos, casi no hay tiempo, tendría que ser una improvisación mayúscula.

Ha sido el presidente de los socialistas europeos, el italiano Gianni Pittella, quien ha logrado sacar a los delegados de la modorra, al felicitarlos por la “bella batalla” de las primarias y al nombrar a Sánchez, a Patxi López y a Susana Díaz. Pittella fue el mismo dirigente que recibió a Susana Díaz en su última visita al Parlamento Europeo y quien la recibió, comentando que “Pedro” se había convertido en “una bella donna”. Los secretarios generales de UGT y de CCOO han cerrado esta primera parte del congreso. Ignacio Fernández Toxo ha recordado que es la primera vez que un líder de Comisiones participa en la apertura de un congreso socialista.