El TC suspenderá hoy la partida del Presupuesto para la consulta

Puigdemont se crece con Prodi. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantuvo ayer una reunión con el ex primer ministro de Italia y ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi (izqda.), que demuestra, según declaró el jefe del Govern, que "el proceso no es un tema doméstico, interno ni irreal, sino que es un tema palpable, de interés creciente a nivel internacional".

El Tribunal Constitucional (TC) celebrará hoy su primer pleno tras la renovación de un tercio de sus magistrados y en él admitirá a trámite el recurso del Gobierno contra la partida de los Presupuestos catalanes dedicada a la celebración de un referéndum independentista, la cual suspenderá cautelarmente,

El Gobierno presentó el pasado viernes un recurso ante el TC contra las partidas relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana.

El texto del recurso pide la suspensión de las partidas citadas, lo cual, de acuerdo al artículo 161 de la Constitución, implica que el TC las suspenderá provisionalmente al admitir a trámite el recurso, de manera automática y en tanto no resuelva sobre el fondo del asunto.

Además, el Ejecutivo solicita en su recurso que se aperciba al presidente catalán, Carles Puigdemont, y todo su Govern.

Fuentes del TC informaron de la celebración del pleno de hoy, que es ordinario aunque se ha adelantado sobre lo previsto, y concretaron que el recurso entró en la misma mañana del viernes en el registro del TC.

El recurso del Gobierno es de inconstitucionalidad (hay otros tipos de recurso ante el TC) y en este tipo de recursos, cuando el Ejecutivo lo pide, determina la suspensión automática de la norma recurrida sin necesidad de debate o votación entre los magistrados.