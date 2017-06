'The New York Times' se muestra a favor del referéndum en Cataluña

El diario The New York Times publicó ayer un editorial en el que insta al Gobierno a autorizar el referéndum sobre la independencia de Cataluña que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto convocar para el 1 de octubre. Además, considera que la mejor opción para Cataluña pasa por que los catalanes rechacen la independencia en el plebiscito para no perder los privilegios que supone continuar dentro de España, como la pertenencia a la UE.

El periódico también recoge la consulta del 9-N y el juicio al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y su condena por haber permitido la celebración de la consulta, un hecho que el New York Times criticó porque solo sirvió, desde su punto de vista, para aumentar el número de independentistas. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, celebró la publicación de este editorial con un apunte en Twitter recogido por Europa Press en el que aseguraba que el New York Times "no acaba de comprar la idea del golpe de estado en forma de referéndum".

Este diario ya publicó el pasado mes de enero un artículo de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el que instaba a "defender la libertad en Cataluña" a raíz de la querella de la fiscalía contra los miembros de la mesa del Parlament por haber permitido un debate sobre la independencia.