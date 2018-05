Torra defiende ante los empresarios el diálogo con los constitucionalistas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, apostó este jueves ante el empresariado catalán por abrir un "debate nacional" con todas las propuestas para Cataluña, incluidas las de los no independentistas, y remarcó que es necesario dialogar y avanzar "juntos". "Si decidimos juntos, juntos somos más fuertes", insistió Torra en la inauguración de las jornadas del Círculo de Economía en Sitges, un discurso en el que subrayó que está "dispuesto a hablar de todo" y en el que solicitó a los empresarios que también trasladen sus propuestas a "algún representante del Gobierno".

En su primera intervención en las jornadas Sitges, Torra acogió la propuesta del Círculo de Economía de recuperar el Estatut con rango constitucional y que sea aprobado en referéndum en Cataluña, como una propuesta que ofrece una alternativa "valiente e interesante" y, en ese sentido, agradeció que el organismo sea "propositivo".

Torra recordó que él defiende "la constitución de Cataluña en un Estado independiente en forma de república" y que su tarea es hacer "efectivo este mandato", pero admitió que hay una "parte importante" de Cataluña que no comparte la secesión. Por eso, cree que hay que abrir "un gran debate nacional" con "todas las propuestas" sobre la mesa, para que "independentistas y no independentistas" trabajen para la construcción de "el mejor país".

"¿No les parece que trabajando juntos somos más fuertes?", se preguntó Torra retóricamente, ya que los asistentes, a diferencia de anteriores ediciones, no pudieron cuestionar al presidente de la Generalitat. Desde la organización explica a que no se han permitido preguntas porque Torra aún no ha podido constituir su gabinete. El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, emplazó al presidente de la Generalitat a que haga "el mayor de los esfuerzos" para superar el "frentismo" en que se ha instalado la política y, cada vez más, la vida ciudadana.