Torrent insta a Llarena a excarcelar a Sànchez para la investidura del lunes

El presidente del Parlament, Roger Torrent, pidió ayer formalmente al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que acuerde todo lo necesario para que el diputado Jordi Sànchez (JxCat) pueda asistir y defender su investidura como candidato a la presidencia de la Generalitat el próximo lunes. En un escrito a Llarena, Torrent lo informa de que el pasado 5 de marzo propuso al diputado Jordi Sànchez como candidato para ser investido presidente de la Generalitat y que el Pleno ha sido convocado para el lunes 12 de marzo a las 10:00.

Torrent recuerda que tanto la propuesta de candidato como la fecha del Pleno le corresponde decidirlas a él mismo en función de lo que establece el artículo 4.2 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno, y que ha efectuado la preceptiva ronda de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios.

Torrent argumenta que, tras la ronda de contactos, ha comprobado que "que [Jordi Sànchez] es el diputado que cuenta con más apoyos para someterse al debate de investidura". Sànchez se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en prisión preventiva.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, apuntó ayer que su departamento "probablemente" no agotará el plazo máximo dado por el juez Llarena e informará hoy sobre si se debe otorgar la libertad a Sànchez o bien concederle permiso para acudir a la sesión de investidura convocada para el próximo lunes. "Probablemente mañana demos respuesta pero no por táctica, sino por doctrina", aseguró. Y añadió que la Fiscalía no actúa por "oportunismo" sino en cumplimiento de la legalidad.