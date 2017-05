El etarra 'Txapote' se niega a declarar por un antiguo atentado en Guipúzcoa

El ex dirigente de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar y no ha contestado a las preguntas de la Fiscalía en relación a su implicación en un atentado contra el edificio del Gobierno civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, cometido en 1995.

"No voy a decir nada, no voy a formar parte en esto", ha dicho en euskera Txapote en su única intervención en el juicio que ha comenzado a celebrar la Audiencia Nacional, en el que se enfrenta a 14 años y 8 meses de prisión por estos hechos.

El Ministerio Público atribuye a Txapote el atentado que cometió el comando Donosti, del que él formaba parte junto con los etarras ya condenados por estos hechos, Valentín Lasarte Oliden y Juan Ramón Carasatorre Aldaz Zapata, en el que efectuaron dos disparos con un lanzagranadas de 83 milímetros contra el edificio del Gobierno civil de Guipúzcoa.

Pese a que este atentado se saldó sin víctimas ni heridos, la fiscal cree que los etarras actuaron "sin importarles el que pudieran causar lesiones o incluso la muerte a las personas que estaban de servicio en el edificio o que pasaran por el lugar del ataque".