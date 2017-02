Varios ex cargos de la Generalitat declaran que no se paró la consulta pese a la anulación del Constitucional

Ex cargos de la Generalitat de Cataluña que gestionaron servicios para la consulta independentista del 9-N de 2014 han testificado en el juicio al diputado del PDeCAT y ex conseller de Presidencia Francesc Homs que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4.

El Tribunal Supremo ha reanudado con más testigos el juicio a Francesc Homs, para quien el fiscal pide nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por celebrar dicha consulta el 9 de noviembre de 2014.

Durante la jornada de hoy entre otros han testificado el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y el ex director del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina.

Además otros cargos de la Generalitat cuando se celebró el 9N como el ex director general de Atención Ciudadana y Difusión Ignasi Genovés, la exresponsable de publicidad institucional Mónica Osacar y el director jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo Carles Fabró.

Todos ellos han coincidido en que les encargaron que gestionaran la contratación de servicios para celebrar el 9-N como alquilar un pabellón en la Fira, difundir publicidad y enviar cartas con datos de mayores de 16 años cedidos por el Instituto de Estadística de Cataluña y que cuando el TC suspendió la consulta nadie les ordenó que los paralizaran.