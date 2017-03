El juez Velasco toma declaración a cuatro empresarios como investigados en la trama de la Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomó ayer declaración a cuatro empresarios como investigados en el marco de la única pieza del caso Púnica que permanece bajo secreto y que indaga en una supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, informaron fuentes jurídicas.

Los cuatro, cuya identidad no desvelaron las fuentes por estar secreta la causa, se acogieron a su derecho a no declarar.

En el marco de estas mismas investigaciones, comparecieron el miércoles ante Velasco como investigados José Ignacio Echevarría -ex consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ex presidente de la Asamblea y ex tesorero del PP de Madrid- y el ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, quienes, según fuentes presentes en la declaración, hablaron de forma "sincera" y "profusa".

También acudió el miércoles a la Audiencia Nacional el ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, si bien su declaración quedó finalmente pospuesta al lunes.

El pasado año la Guardia Civil detuvo unas horas a Beltrán Gutiérrez y al empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir- mientras se registraban sus domicilios y el despacho del ex gerente en Génova para dilucidar si hubo posibles delitos de blanqueo de capitales y de cohecho en el marco de la trama Púnica.

Precisamente, unos documentos contables encontrados en casa de Gutiérrez Moliner han propiciado que se reactiven estas investigaciones. En esta nueva fase, el juez y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han centrado en investigar la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de la obra en varias consejerías y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid.

Se cree que Francisco Granados recaudaba esas comisiones para entregárselas a Beltrán Gutiérrez, con el que coincidió cuando el ex consejero madrileño era secretario general del PP en Madrid.