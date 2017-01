El ex secretario general de AP Jorge Verstrynge aseguró ayer que su juicio es un acto de "represión" contra aquellos que critican la Monarquía y recalcó que es inocente y que no empujó a ningún policía durante la manifestación tras la proclamación de Felipe VI en julio de 2014. Se enfrenta a una petición del fiscal de tres años y medio de prisión por atentado contra la autoridad y lesiones. "No tengo problema, tengo un montón de libros por leer", dijo.