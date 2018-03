Vila rechaza los "ajustes de cuentas"

El ex conseller de Empresa y Conocimiento Santi Vila abogó ayer por no ser "duros e implacables" en el juicio político al independentismo porque lo que hay que hacer ahora es mirar hacia adelante para "sacar a Cataluña del agujero" y no realizar un "ajuste de cuentas". "Si los abanderados del procés han admitido que todo aquello fue simbólico, aunque sea por pragmatismo, si no estamos locos deberíamos hacérnoslo", manifestó durante la presentación de su libro De héroes y traidores. El dilema en Cataluña o los diez errores del procés, ayer en un debate del Foro Next en Madrid. Vila apuntó que las facturas "que se tengan que asumir que se asuman", pero siempre con un criterio "ajustado", porque de lo contrario sólo conllevaría un mayor perjuicio para "la marca Cataluña, Barcelona y España" por las que el impacto del 1-O en todo el mundo "no ha pasado gratis".