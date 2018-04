Villar Mir y López Madrid niegan su participación en la financiación ilegal del PP

En la antigua cúpula de OHL niegan de pleno que hayan financiado ilegalmente al PP a cambio de adjudicaciones públicas. Lo dijeron ayer en el Congreso el ex presidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, y su yerno y ex consejero de la compañía, Javier López Madrid. Ambos estaban llamados a comparecer en la comisión que investiga en la Cámara Baja la posible financiación irregular en el seno de Génova.

Villar Mir aseguró que nunca entró en el "juego corrupto" de dar donativos a ningún partido a cambio de adjudicaciones públicas. "Es todo una invención de Bárcenas", dijo el veterano empresario, imputado en varias causas de corrupción y ministro de Hacienda en 1975. En su comparecencia se desvinculó totalmente del supuesto pago de 530.000 euros que realizó al partido, según figura en los papeles de Bárcenas. "Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España", insistió Villar Mir, quien recordó que el juez que investiga la supuesta caja B del PP ya le levantó la imputación: "Yo fui sobreseído y nada va conmigo y ahí se acaba la historia".

A juicio del empresario, son "graves falsedades" tanto del ex tesorero del partido como del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, que apuntó a OHL como una de las constructoras que pagó comisiones del al PP a cambio de adjudicaciones públicas.

En las mismas posiciones se movió, en su comparecencia previa, López Madrid. "No he financiado ni he donado nunca dinero al PP", indicó en repetidas ocasiones el ex consejero de OHL, imputado en varios casos de corrupción como Púnica y Lezo, durante su comparecencia en la Cámara Baja.

El yerno de Villar Mir se desvinculó de las siglas JLM y JM, que fueron halladas en la agenda del ex consejero madrileño Francisco Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros que, según los investigadores, serían entradas de dinero. De esa cantidad, ambos se repartieron presuntamente 500.000 euros y el resto iría destinado a financiar las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014. "Debe haber decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales. (...). No puedo ser al mismo tiempo JM y JLM.", justificó el también ex consejero de Caja Madrid, que fue condenado por las "tarjetas black".

El ex consejero de OHL ha reiterado que nunca ocupó cargos ejecutivos en la constructora y, reconoció que no puede saber si ésta entregó dinero negro al PP, aseguró que no lo cree y defendió que "OHL no ha sido favorecida en la Comunidad de Madrid ni en la administración pública".