Zapata abandona Podemos tras no donar parte de su salario al partido

El concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata se ha dado de baja en Podemos después de que la formación morada le comunicase la apertura de un expediente por no donar parte de su salario, en cumplimiento de su carta económica, pese a que el edil asegura que cumple los compromisos y el código ético de la candidatura ciudadana. Zapata se presentó a las primarias de Ahora Madrid en 2015 como parte de la plataforma Ganemos y no en representación de Podemos, donde se inscribió después de las elecciones europeas de 2014.

"Me presenté a las elecciones por Ahora Madrid en una lista que, entre otras cosas, defendía ser de confluencia entre distintos espacios y organizaciones, cosa imposible si todos los que participamos en ella fuéramos de Podemos", argumenta el concejal presidente de Fuencarral-El Pardo y Villaverde en su perfil de Facebook, donde anunció su baja en el partido. Zapata dijo que su relación es la "misma que ayer" y explicó que no dona parte de su salario a la formación morada porque no se considera cargo público ni orgánico de la misma, sino de Ahora Madrid. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que respeta su decisión, pero evitó dar explicaciones al respecto, al entender que eso le corresponde a los responsables municipales o autonómicos.

Además de Zapata, Podemos Madrid ha instado a la Comisión de Garantías a que abra expediente a Pablo Soto, el único de la lista que se ha presentado por Podemos, y a Javier Barbero, Celia Mayer, Pablo Carmona, Monsterrat Galcerán y Rommy Arce, todos ellos parte de la candidatura de Ganemos. Ahora es facultad de la Comisión de Garantías, órgano sancionador de Podemos, dirimir si abre o no expediente a estos ediles de Manuela Carmena.