Zapatero: "Susana Díaz tiene todas las condiciones para liderar el PSOE"

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha manifestado su apoyo a la presidenta andaluza, Susana Díaz, en las primarias del PSOE: "creo que es una magnífica candidata, tiene todas las condiciones para liderar el partido", ha recalcado.

Aunque no ha confirmado que vaya a acudir a la presentación de su candidatura el próximo día 26, el ex presidente ha subrayado que "no sería una sorpresa" su asistencia a ese acto, para el cual el entorno de Díaz está invitando a "todo el mundo mundial", según han confirmado a Efe.

"No sería una sorpresa. Ya saben que me parece una excelente candidata, que tiene unas grandes condiciones de liderar el PSOE", ha insistido Zapatero a su llegada esta tarde al Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde participa en una conferencia junto al economista norteamericano Jeffrey Sachs, en el marco de la ponencia del 39 Congreso del PSOE.

Preguntado por las críticas procedentes sobre todo de la candidatura de Patxi López a la intención de Díaz de compatibilizar la presidencia de la Junta con la Secretaría General del PSOE, si gana las primarias, Zapatero ha señalado que "cada uno tiene la capacidad que tiene de trabajar".