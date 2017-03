Zapatero y el economista Jeffrey Sachs se incorporan a los trabajos de la ponencia del PSOE

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el economista, catedrático de la Universidad de Columbia y director de la Red de Soluciones de Desarrollo, Jeffrey Sachs formarán parte de los trabajos para la Ponencia Marco que el PSOE presentará en su próximo congreso, previsto para el mes de junio.

Según ha informado el PSOE, se incorporan así a los trabajos que están coordinando los responsables de las áreas económica y política del documento, José Carlos Díez y Eduardo Madina, respectivamente.

Tanto Zapatero como Sachs participarán el próximo martes 14 de marzo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en una conferencia organizada por el PSOE y que lleva por título El futuro empieza con una agenda global de izquierdas.

Allí, se abordarán principalmente cuestiones relacionadas con los desafíos que representan los cambios sociológicos, la revolución tecnológica y la globalización, y cómo enfocarlos desde la socialdemocracia, así como el presente y futuro de la política internacional tras el cambio en la presidencia de EE.UU.

Sachs es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Harvard, en la que fue profesor de Economía. Posteriormente pasó a la Universidad de Columbia como director del Instituto de la Tierra y profesor de Desarrollo Sostenible y Gestión y Política de Salud.

Además, ha dirigido el Proyecto del Milenio de la ONU, ha sido asesor de su secretario general y en la actualidad colabora con periódicos como The New York Times, Financial Times y The Economist.

El PSOE ha destacado que, según la revista 'Time', Sachs "es una de las 100 personas más influyentes del mundo" y está reconocido "como experto en situaciones de graves crisis económicas" y coopera con agencias internacionales en la lucha por la reducción de la pobreza y la enfermedad: "Es muy activo en su reivindicación de la cancelación de la deuda exterior a los países pobres".