Zoido explicará la supuesta adjudicación irregular de un piso de la Benemérita al director de la DGT

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió este lunes a dar explicaciones sobre la supuesta adjudicación irregular de un piso de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano.

"No sabía ni creo que se haya adjudicado una vivienda de manera ilegal", dijo el ministro a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Interior, y añadió que desconoce "de qué se trata la reforma que se haya podido hacer".

Zoido señaló que no puede hacer ninguna valoración de momento sobre los hechos porque carece de detalles, pero aseguró que ha pedido "toda la información" para abordar el asunto este lunes en cuanto regrese a Madrid.

"En cuanto vuelva tendré toda la información a mi disposición y podré mañana tener una respuesta", dijo el ministro, que se comprometió a actuar con "absoluta transparencia" y "diciendo rigurosamente toda la verdad".

Además, Zoido expresó su "asombro" ante el hecho de que nadie le dijera que "pasaba algo" en una reunión en la que estuvo el pasado jueves, donde participó el consejo de la Guardia Civil, el director general del cuerpo, el director de gabinete, altos cargos y todas las asociaciones de la Benemérita.

"Me sorprende que si estuve cuatro horas (en la reunión) que nadie me dijera que pasaba algo de esto", señaló el ministro, que añadió que va a "aclarar lo sucedido para que no quede ninguna duda", y recordó que su obsesión es "aplicar la legislación vigente".

"Que no le quede a nadie la duda de que tendrá todas las explicaciones en cuanto llegue", concluyó.

Según la cadena de televisión "La Sexta" el Ministerio de Interior ha adjudicado de forma irregular un piso de la Guardia Civil en Madrid al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que fue concejal del Ayuntamiento en Sevilla y "mano derecha" del ministro Zoido.

El mismo medio añade que Interior invertirá 50.000 euros en hacer una reforma integral de todo el inmueble.