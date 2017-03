Zoido dice que con él "no podrá existir" en Interior una 'policía política'

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer en que con él "no podrá existir" la llamada policía política y pidió que se le deje trabajar porque no puede estar "permanentemente mirando para atrás", en alusión a los escándalos en los que se vio salpicado su antecesor, Jorge Fernández Díaz.

"No he visto en estos cuatro meses que llevo en Interior a ninguna policía política", enfatizó Zoido en su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado para dar cuenta de la política de su departamento para esta legislatura.

Una etapa que el ministro quiere diferenciar de la anterior, a la que hicieron referencia todos los portavoces de los grupos, como el socialista Francisco González Cabaña, quien aseguró que, aunque lo niegue el ministro, es una realidad que golpea "como una gota malaya".

Sin embargo, Zoido reiteró que él no ha visto nada. "Le digo sinceramente que cuando he llegado no me he encontrado ninguna policía política". "No le he dado jamás una instrucción a la Policía ni a la Guardia Civil", agregó, ni en su actual puesto ni en sus cargos como juez o delegado del Gobierno.

De todos modos, algunos senadores insistieron en sus argumentos. Los más críticos fueron la representante del PDeCAT, Elisabet Abad, quien le recordó al ministro que se conspiró contra políticos independentistas y se redactaron informes falsos contra ellos y sus familias, y el senador de ERC Xavier Castellana, quien reclamó que se depuren responsabilidades sobre el "juego sucio" de la etapa de Fernández Díaz.