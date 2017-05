Zoido se plantea el control de los Mossos ante el "chantaje" independentista

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se refirió este miércoles al "chantaje" que supone la declaración de independencia que plantea la Generalitat de Cataluña, ante el que el Gobierno piensa tomar "todas las medidas" que sean necesarias, dejando abierto incluso la posibilidad de tomar el control de los Mossos d'Esquadra.

La referencia la realizó el ministro en una entrevista en esRadio, en la que fue preguntado sobre si comparte la opinión de otros compañeros del Consejo de Ministros a la hora de definir la estrategia del presidente catalán, Carles Puigdemont, como golpe de Estado. "Yo dije ya ayer que es un chantaje", sostuvo Zoido.

"La demanda del 80% de los catalanes no puede ser considerada un golpe de Estado"

El ministro recordó que las asociaciones de jueces se han mostrado muy críticas por unos planes que, subrayó, no tienen "ningún apoyo internacional". "Lo han acelerado porque cuando les interesa no hacen caso ni al Consell que tienen en Cataluña", añadió antes de enfatizar: "No vamos a consentir en modo alguno ese chantaje".

En ese momento, fue preguntado directamente si entre los planes de Interior se incluye tomar el control de los Mossos, la policía autonómica catalana, si fuera esto necesario. "No le quepa la menor duda de que el Estado, el Gobierno de la Nación, tomará todas las medidas que tenga que tomar. No le quepa la menor duda", contestó.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, registró la petición de comparecencia de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por sus afirmaciones en las que equiparaba el referéndum independentista con un "intento de golpe de Estado".

En una entrevista en Onda Cero, Cospedal equiparó el martes la actitud del president y de su Gobierno con la de un intento de golpe de Estado y dijo que utilizarán todos los medios de que dispone para impedirlo.

"La demanda del 80% de los catalanes de acordar con el Gobierno del Estado la celebración de un referéndum en Cataluña para que decidan su futuro de manera pacífica y democrática a través de las urnas, no puede ser considerada ni como un golpe de Estado ni como una amenaza ", afirmó Campuzano en un comunicado.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, rechazó ayer por su parte que el Congreso abra un debate específico acerca del referéndum. En declaraciones a los periodistas junto al Museo Reina Sofía de Madrid, Rivera advirtió a Puigdemont de que "si quiere negociar, debatir y proponer, se ciña al marco constitucional y a las instituciones". "No vamos a hacer mesas paralelas para negociar el saltarse la ley o para pactar quitarle derechos a los españoles", agregó.